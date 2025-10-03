Logo Image

ΕΛΓΑ: Πότε θα επιστραφούν τα αχρειαστήτως καταβληθέντα ποσά του προγράμματος ενισχύσεων Daniel – Elias

Βλοχός Καρδίτσας, 11 Σεπτεμβρίου 2023. Φωτ. Nick Paleologos / SOOC

2.645 παραγωγοί, έναντι των 38.405 οι οποίοι έλαβαν ενισχύσεις, έλαβαν μέσω των κινητών τους τηλεφώνων, την εμφανιζόμενη διαφορά,

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες -με τη διασταύρωση των διαθέσιμων στοιχείων- σχετικά με τα τελικά ποσά που δικαιούνται οι πληγέντες παραγωγοί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα Daniel-Elias το 2023, όπως γνωστοποίησε ο ΕΛΓΑ. Έτσι, τον Σεπτέμβριο του 2027 θα γίνει η επιστροφή των αχρειαστήτως καταβληθέντων ποσών.

Ο ΕΛΓΑ, γνωστοποίησε σε 2.645 παραγωγούς, έναντι των 38.405 οι οποίοι έλαβαν ενισχύσεις, μέσω των κινητών τους τηλεφώνων, την εμφανιζόμενη διαφορά, η οποία προκύπτει μεταξύ των προκαταβολών τις οποίες έλαβαν και της αξίας των οριστικών πορισμάτων.

Όπως σημειώνει ο οργανισμός, οι προκαταβολές κατεβλήθησαν ενώ οι γεωπόνοι και οι κτηνίατροι του Οργανισμού πραγματοποίησαν εξατομικευμένες εκτιμήσεις, όπου οι συνθήκες το επέβαλαν και κατέληξαν στην σύνταξη των οριστικών πορισμάτων, τα οποία αναρτήθηκαν από τον ΕΛΓΑ εντός του 2024 στις Τοπικές Κοινότητες.

Αναφέρεται τέλος ότι σε περίπτωση κατά την οποία εξακολουθούν οι ασφαλισμένοι αγρότες στον ΕΛΓΑ να διαφωνούν με το περιεχόμενο του οριστικού πορίσματός τους, έχουν τη δυνατότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να υποβάλουν Τεκμηριωμένες Αιτήσεις Θεραπείας εντός Οκτωβρίου 2025, στα αρμόδια υποκαταστήματα του Οργανισμού, οι οποίες θα εξεταστούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

