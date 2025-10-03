Πάνος Ρούτσι: Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν του Νοσοκομείου Νικαίας

Δεν προκύπτει άμεση απειλή για τη ζωή του Πάνου Ρούτσι, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις έπειτα από συμπτώματα γενικής αδυναμίας.

Σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν του νοσοκομείου, ο κ. Ρούτσι, που είναι σε απεργία πείνας για 19η ημέρα, υποβλήθηκε σε κλινική εξέταση, καρδιολογικό και παθολογικό έλεγχο, καθώς και σε σειρά εργαστηριακών εξετάσεων.

Από την ιατρική εκτίμηση, όπως σημειώνεται, δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και σύμφωνα με τη δική του επιθυμία αποχώρησε από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου. Έχει ήδη επιστρέψει στο Σύνταγμα.

Έχει χάσει 10 κιλά

Νωρίτερα πάντως οι γιατροί σε δηλώσεις τους είχαν χτυπήσει καμπανάκι. Σε δηλώσεις τους ανέφεραν πως παρουσιάζει «ήπιο οίδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση».

«Η εκτίμηση από καρδιολόγο δεν ανέδειξε κάποια παθολογία», ανέφεραν, προσθέτοντας πως «έχει συνολικά χάσει 10 κιλά βάρους, που αντιστοιχου στο 8,9% του αρχικού σωματικού του βάρους».

Οι ίδιοι προειδοποίησαν πως όντας στη 19η ημέρα απεργίας πείνας, ο κ. Ρούτσι «συνεχίζει να έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές» ενώ απηύθηναν έκκληση για πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων του.