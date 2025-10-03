Καιρός: Θερμότερος σε όλη τη χώρα εκτός από τα νησιά του Αιγαίου o φετινός Σεπτέμβριος

Σε υψηλότερα για την εποχή επίπεδα σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα, εκτός από τα νησιά του Αιγαίου, όπου καταγράφηκε ελαφρώς χαμηλότερη από τα κανονικά τιμή (σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2019), κυμάνθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 η μέση τιμή των μεγίστων ημερήσιων θερμοκρασιών, σύμφωνα με το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), που λειτουργούν από το 2010.

Ο σχετικός χάρτης δείχνει τις αποκλίσεις της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας για τον Σεπτέμβριο του 2025, ανά γεωγραφικό διαμέρισμα.

Το επόμενο γράφημα παρουσιάζει την κατάταξη του Σεπτεμβρίου ανά έτος, με βάση τη μέση μηνιαία τιμή της μέγιστης θερμοκρασίας. Στην Πελοπόννησο καταγράφηκε ως ο 2ος θερμότερος από το 2010, στη Βόρεια και Στερεά Ελλάδα ο Σεπτέμβριος του 2025 ήταν ο 3ος θερμότερος, στη Δυτική Ελλάδα – Ιόνιο και την Κρήτη καταγράφηκε ως ο 4ος θερμότερος, και τέλος στη Θεσσαλία και στα Νησιά Αιγαίου & Δωδεκάνησα ως ο 6ος και ο 9ος θερμότερος αντίστοιχα από το 2010.

Στην πόλη της Αθήνας, η μέση μηνιαία απόκλιση της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν +0,1 °C, με 21 από τις 30 ημέρες του μήνα να καταγράφονται πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 22 ημέρες του μήνα ήταν πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου 2010-2019, με τη μέση μέγιστη θερμοκρασία να παρουσιάζει απόκλιση +0,6 °C από τα κανονικά επίπεδα.