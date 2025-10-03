Logo Image

Βουλιαγμένη: Σύλληψη 47χρονου για δεκάδες μαχαίρια και δύο αρχαίους αμφορείς

Κοινωνία

ΕΛ.ΑΣ.

Είχε και όπλο πολεμικών τεχνών τύπου «νουντσάκου» και μαχαίρι τύπου «push knife»

Για παράβαση του νόμου περί όπλων και της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων συνελήφθη 47χρονος στη Βουλιαγμένη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφορίας που περιήλθε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, μεσημβρινές ώρες της περασμένης Δευτέρας έλαβε χώρα έρευνα στην οικία του κατηγορουμένου.

Εκεί βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

  • 19 μαχαίρια
  • όπλο πολεμικών τεχνών τύπου «νουντσάκου»
  • μαχαίρι τύπου «push knife»
  • στιλέτο
  • 4 κυνηγετικά φυσίγγια και
  • 2 ενάλιοι οξυπύθμενοι αμφορείς του 5ου αιώνα π.Χ.

Mε τη σε βάρος του δικογραφία, ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

