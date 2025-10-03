Logo Image

Πάνος Ρούτσι: «Καμπανάκι» από τους γιατρούς για την κατάσταση της υγείας του – «Αυξημένος κίνδυνος για σοβαρές επιπλοκές»

Κοινωνία

Πάνος Ρούτσι: «Καμπανάκι» από τους γιατρούς για την κατάσταση της υγείας του – «Αυξημένος κίνδυνος για σοβαρές επιπλοκές»

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Εχει χάσει 10 κιλά καθώς συνεχίζει την απεργία πείνας για 19η ημέρα

Στο Σύνταγμα επέστρεψε ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος μετέβη το πρωί στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

Ο κ. Ρούτσι είναι ιδιαίτερα καταπονημένος καθώς διανύει την 19η ημέρα απεργίας πείνας, και δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημά του να διενεργηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του, Ντένις, που έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων οι γιατροί στο νοσοκομείο τού συνέστησαν να παραμείνει στο νοσοκομείο αλλά εκείνος αρνήθηκε.

Σε δηλώσεις τους μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο κ. Ρούτσι, οι γιατροί που τον παρακολουθούν ανέφεραν πως παρουσιάζει «ήπιο οίδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

«Η εκτίμηση από καρδιολόγο δεν ανέδειξε κάποια παθολογία», ανέφεραν, προσθέτοντας πως «έχει συνολικά χάσει 10 κιλά βάρους, που αντιστοιχου στο 8,9% του αρχικού σωματικού του βάρους».

Οι ίδιοι προειδοποίησαν πως όντας στη 19η ημέρα απεργίας πείνας, ο κ. Ρούτσι «συνεχίζει να έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές» ενώ απηύθηναν έκκληση για πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων του.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube