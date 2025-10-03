Πάνος Ρούτσι: «Καμπανάκι» από τους γιατρούς για την κατάσταση της υγείας του – «Αυξημένος κίνδυνος για σοβαρές επιπλοκές»

Στο Σύνταγμα επέστρεψε ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος μετέβη το πρωί στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

Ο κ. Ρούτσι είναι ιδιαίτερα καταπονημένος καθώς διανύει την 19η ημέρα απεργίας πείνας, και δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημά του να διενεργηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του, Ντένις, που έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων οι γιατροί στο νοσοκομείο τού συνέστησαν να παραμείνει στο νοσοκομείο αλλά εκείνος αρνήθηκε.

Σε δηλώσεις τους μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο κ. Ρούτσι, οι γιατροί που τον παρακολουθούν ανέφεραν πως παρουσιάζει «ήπιο οίδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση».

«Η εκτίμηση από καρδιολόγο δεν ανέδειξε κάποια παθολογία», ανέφεραν, προσθέτοντας πως «έχει συνολικά χάσει 10 κιλά βάρους, που αντιστοιχου στο 8,9% του αρχικού σωματικού του βάρους».

Οι ίδιοι προειδοποίησαν πως όντας στη 19η ημέρα απεργίας πείνας, ο κ. Ρούτσι «συνεχίζει να έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές» ενώ απηύθηναν έκκληση για πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων του.