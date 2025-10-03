Κρήτη: Νέο θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο – Νεκρός 26χρονος

Ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Κρήτη.

Ένας 26χρονος, Βούλγαρος υπήκοος, έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα στον δρόμο από Αγία Γαλήνη προς Ηράκλειο.

Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες του τροχαίου

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο 26χρονος με συνεπιβάτιδα μια 25χρονη ομοεθνή του, εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, υπό αδιευκρίνιστες επί του παρόντος συνθήκες

Ο 26χρονος οδηγός μεταφέρθηκε σοβαρότατα τραυματισμένος στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου λίγες ώρες μετά υπέκυψε στα τραύματά του.

Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διερευνά το τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου.