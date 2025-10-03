Πάρος: Νεκρός 40χρονος με τραύματα από μαχαίρι – Τον εντόπισε ο εργοδότης του

Νεκρός με τραύματα από μαχαίρι εντοπίστηκε ένας 40χρονος άνδρας στη Νάουσα της Πάρου, το πρωί της Παρασκευής.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 40χρονος από το Αφγανιστάν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του όπου διέμενε από τον εργοδότη του, ο οποίος τον αναζήτησε το πρωί της ίδιας μέρας.

Ο 40χρονος εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος και δεν εμφανίστηκε στη δουλειά. Έτσι, ο εργοδότης του πήγε στο σπίτι όπου διέμενε μόνος του και τον βρήκε νεκρό πάνω στο κρεβάτι του.

Ο άνδρας έφερε πολλαπλά τραύματα στο σώμα του από αιχμηρό αντικείμενο, από τα οποία, όπως όλα δείχνουν, προήλθε ο θάνατός του.

Ωστόσο, η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών από τη Σύρο. Στη συνέχεια, και μόλις ολοκληρωθούν οι πρώτες διαδικασίες, η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Αθήνα για την διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.