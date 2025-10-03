Logo Image

Πάρος: Νεκρός 40χρονος με τραύματα από μαχαίρι – Τον εντόπισε ο εργοδότης του

Κοινωνία

EUROKINISSI/STELIOS MISINAS

Ο άνδρας έφερε πολλαπλά τραύματα στο σώμα του από αιχμηρό αντικείμενο

Νεκρός με τραύματα από μαχαίρι εντοπίστηκε ένας 40χρονος άνδρας στη Νάουσα της Πάρου, το πρωί της Παρασκευής.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 40χρονος από το Αφγανιστάν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του όπου διέμενε από τον εργοδότη του, ο οποίος τον αναζήτησε το πρωί της ίδιας μέρας.

Ο 40χρονος εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος και δεν εμφανίστηκε στη δουλειά. Έτσι, ο εργοδότης του πήγε στο σπίτι όπου διέμενε μόνος του και τον βρήκε νεκρό πάνω στο κρεβάτι του.

Ο άνδρας έφερε πολλαπλά τραύματα στο σώμα του από αιχμηρό αντικείμενο, από τα οποία, όπως όλα δείχνουν, προήλθε ο θάνατός του.

Ωστόσο, η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών από τη Σύρο. Στη συνέχεια, και μόλις ολοκληρωθούν οι πρώτες διαδικασίες, η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Αθήνα για την διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

