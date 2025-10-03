Εφιαλτικά στοιχεία για το δημογραφικό στην Ελλάδα: Δραματική μείωση των γεννήσεων το 2024 – Λιγότεροι γάμοι, περισσότερα διαζύγια

Τις ολοένα και πιο ανησυχητικές διαστάσεις που λαμβάνει το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή και τα οποία δείχνουν δραματική μείωση των γεννήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ με βάση τις ληξιαρχικές πράξεις που εκδίδονται από τις αρμόδιες δημοτικές αρχές και καταχωρίζονται σε πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Εσωτερικών, οι γεννήσεις στην Ελλάδα κατά το 2024 ήταν μόλις 68.467 (35.216 αγόρια και 33.251 κορίτσια), αριθμός μειωμένος κατά 4,2% σε σχέση με το 2023 που ήταν 71.455 (36.622 αγόρια και 34.833 κορίτσια).

Η ραγδαία συρρίκνωση των γεννήσεων από το 1932 έως σήμερα

Ο πίνακας που ακολουθεί αποτυπώνει τη ραγδαία μείωση που παρουσίασαν οι γεννήσεις στη χώρα από το 1932 μέχρι σήμερα:

Επισημαίνεται ότι στις γεννήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται οι γεννήσεις νεκρών, οι οποίες κατά το 2024 ανήλθαν σε 454, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,1% σε σχέση με το 2023 που ήταν 432.

Οι Ελληνίδες γεννούν σε όλο και μεγαλύτερη ηλικία

Χαρακτηριστικά είναι επίσης τα στοιχεία που δείχνουν πως οι Ελληνίδες τα τελευταία χρόνια γεννούν πλέον σε όλο και μεγαλύτερη ηλικία. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το 2024, συνολικά 22.880 γεννήσεις έγιναν από μητέρες στο ηλικιακό φάσμα 30-34 ετών, ενώ 17.662 γεννήσεις από μητέρες στο ηλικιακό φάσμα 35-39 ετών.

Μείωση των θανάτων

Αντίθετα, την περυσινή χρονιά καταγράφηκαν 126.916 θάνατοι (64.144 άνδρες και 62.772 γυναίκες) αριθμός μειωμένος κατά 0,9% σε σχέση με το 2023 που ήταν 128.101 (64.900 άνδρες και 63.201 γυναίκες). Οι θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανήλθαν σε 261, αυξάνοντας τον δείκτη βρεφικής θνησιμότητας (θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων) από 3,5 το 2023 σε 3,8 το 2024.

Λιγότεροι κατά 9,2% οι γάμοι το 2024

Παράλληλα καταγράφεται αξιοσημείωτη μείωση των γάμων. Το 2024 έγιναν 36.649 γάμοι (19.695 θρησκευτικοί και 16.954 πολιτικοί) παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,2% σε σχέση με το 2023, κατά το οποίο είχαν πραγματοποιηθεί 40.351 (21.402 θρησκευτικοί και 18.949 πολιτικοί). Τα σύμφωνα συμβίωσης το 2024 ανήλθαν σε 14.486, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,9% σε σύγκριση με το 2023 που ήταν 15.069. Στους γάμους του έτους 2024 περιλαμβάνονται 101 γάμοι μεταξύ ανδρών και 81 μεταξύ γυναικών. Αντίστοιχα, στα σύμφωνα συμβίωσης του ίδιου έτους περιλαμβάνονται 192 σύμφωνα συμβίωσης μεταξύ ανδρών και 96 μεταξύ γυναικών.

15.532 διαζύγια το 2024

Στον αντίποδα, τα διαζύγια το 2024 ανήλθαν σε 15.532 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,8% σε σχέση με το 2023 (15.114 διαζύγια). Αναφορικά με τον τύπο διαζυγίου, κατά το 2024, εκδόθηκαν 12.805 συναινετικά (82,4%) και 1.886 κατ’ αντιδικία διαζύγια (12,1%), ενώ για 841 διαζύγια (5,4%) δεν δηλώθηκε ο τύπος διαζυγίου. Το 66,4% των διαζυγίων που εκδόθηκαν το 2024 αφορά σε γάμους που διήρκησαν 10 και πλέον έτη (10.314 διαζύγια).

H αναλογία διαζυγίων / γάμων

Η αναλογία διαζυγίων ανά 100 γάμους ήταν 42,4 το 2024, έναντι 37,5 το 2023, 33,4 το 2022, 34,2 το 2021 και 41,2 το 2020.

naftemporiki.gr