Έβρος: Συνελήφθησαν 13 Τούρκοι με 147 πιστόλια

Σε σύλληψη 13 Τούρκων υπηκόων, οι οποίοι είχαν στην κατοχή τους συνολικά 147 πιστόλια, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Σουφλί Έβρου.

Οι συλληφθέντες -7 άνδρες και 6 γυναίκες- είχαν επίσης στην κατοχή τους 190 γεμιστήρες και άλλα εξαρτήματα όπλων.

Ο οπλισμός, σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, βρέθηκε στις αποσκευές τους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχαν εισέλθει προηγουμένως παράνομα στην ελληνική επικράτεια.

Το ελληνικό FBI είχε πληροφορίες για την είσοδό τους στην Ελλάδα

Οι αστυνομικοί του λεγόμενου ελληνικού FBI είχαν πληροφορίες για την είσοδο τους στην Ελλάδα, ενώ κατά τον έλεγχο που ακολούθησε στις αποσκευές τους βρέθηκαν πάνω τους συνολικά 147 πιστόλια, 190 γεμιστήρες, καθώς και πλήθος εξαρτημάτων και τμημάτων όπλων, όπως ανέφεραν πηγές της ΕΛ.ΑΣ., τις οποίες επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ.