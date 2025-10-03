Logo Image

Έβρος: Συνελήφθησαν 13 Τούρκοι με 147 πιστόλια

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Οι συλληφθέντες είχαν επίσης στην κατοχή τους 190 γεμιστήρες και άλλα εξαρτήματα όπλων

Σε σύλληψη 13 Τούρκων υπηκόων, οι οποίοι είχαν στην κατοχή τους συνολικά 147 πιστόλια, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Σουφλί Έβρου.

Οι συλληφθέντες -7 άνδρες και 6 γυναίκες- είχαν επίσης στην κατοχή τους 190 γεμιστήρες και άλλα εξαρτήματα όπλων.

Ο οπλισμός, σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, βρέθηκε στις αποσκευές τους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχαν εισέλθει προηγουμένως παράνομα στην ελληνική επικράτεια.

Το ελληνικό FBI είχε πληροφορίες για την είσοδό τους στην Ελλάδα

Οι συλλήψεις έγιναν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Οι αστυνομικοί του λεγόμενου ελληνικού FBI είχαν πληροφορίες για την είσοδο τους στην Ελλάδα, ενώ κατά τον έλεγχο που ακολούθησε στις αποσκευές τους βρέθηκαν πάνω τους συνολικά 147 πιστόλια, 190 γεμιστήρες, καθώς και πλήθος εξαρτημάτων και τμημάτων όπλων, όπως ανέφεραν πηγές της ΕΛ.ΑΣ., τις οποίες επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

