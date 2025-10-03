Επαναληπτικές Πανελλαδικές ΕΠΑΛ: Οι βαθμολογίες – Τα μηχανογραφικά

Ανακοινώθηκαν την Παρασκευή από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι βαθμολογίες των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2025 στα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας ανά Τομέα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν τη βαθμολογία τους και στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους χαρακτήρες.

Οι καταστάσεις για ανάρτηση στα Λύκεια, που θα αποσταλούν σε όσα ΕΠΑΛ της χώρας είχαν αντίστοιχους υποψηφίους, θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.

Υπενθυμίζεται ότι οι βαθμολογίες των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ 2025 στα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού έχουν ήδη ανακοινωθεί από την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, ενώ οι βαθμολογίες των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2025 ανακοινώθηκαν την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

Μηχανογραφικά

Οι διαδικασίες για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση όλων των υποψηφίων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ έτους 2025 αρχίζουν από την Τρίτη 7 Οκτωβρίου και λήγουν την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου.

Όλοι οι υποψήφιοι των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ έτους 2025 που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα απευθυνθούν στο Λύκειό τους, για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Αν κάποιος υποψήφιος είχε αποκτήσει προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) τον Ιούλιο, μπορεί τώρα να τον χρησιμοποιήσει, αλλιώς θα απευθυνθεί στο Λύκειό του.

Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν τελικά στην οριστική υποβολή του ΜΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko-secondexams.it.minedu.gov.gr.

Η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να προβεί στην οριστική ηλεκτρονική υποβολή του Μηχανογραφικό Δελτίου.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στη σχετική εγκύκλιο υποβολής Μ.Δ.