Κοινωνία

Ιωάννινα: Στο φως 1.650 δενδρύλλια κάνναβης σε δασώδη περιοχή

ΕΛ.ΑΣ.

Έρευνα για τους καλλιεργητές

Φυτεία με συνολικά 1.650 δενδρύλλια κάνναβης εντοπίστηκε πρωινές ώρες της Τετάρτης σε δύσβατη δασώδη περιοχή των Ιωαννίνων, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Τα δενδρύλλια, ύψους 1 έως 3 μέτρων, εντοπίστηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων και τις Αρχές Αλβανίας, καθώς και τη συνδρομή αστυνομικών της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) και κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο ανεύρεσης της φυτείας, κλήθηκε συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Ιωαννίνων, ενώ προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Δ.Α.Ο.Ε..

