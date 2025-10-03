Logo Image

Συνάντηση πρέσβη Αιγύπτου με νέο Αρχιεπίσκοπο Σινά – Τι συζήτησαν

Κοινωνία

Φωτ. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Πρεσβεία Αιγύπτου

Ο πρέσβης Γιουσέφ συνεχάρη τον Αρχιεπίσκοπο για την εκλογή του, ευχόμενος του κάθε επιτυχία στην εκπλήρωση της νέας του αποστολής

Ο πρέσβης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα Ομάρ Αμέρ Γιουσέφ, υποδέχθηκε στην αιγυπτιακή πρεσβεία, στο κέντρο της Αθήνας, τον νέο Αρχιεπίσκοπο Σινά Φαράν και Ραϊθώ και ηγούμενο της ιστορικής Μονής της Αγίας Αικατερίνης Σινά Συμεών.

Ο πρέσβης Γιουσέφ συνεχάρη τον Αρχιεπίσκοπο για την εκλογή του, ευχόμενος του κάθε επιτυχία στην εκπλήρωση της νέας του αποστολής.

Τι συζήτησαν

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πρεσβείας και σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αιγύπτιος πρέσβης τόνισε τη σημασία που αποδίδει η Αίγυπτος στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης, υπογραμμίζοντας τον βαθύ θρησκευτικό συμβολισμό και τη μοναδική ιστορική του σημασία.

Από την πλευρά του, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο αρχιεπίσκοπος Συμεών εξέφρασε την εκτίμησή του για την Αίγυπτο, την οποία χαρακτήρισε ως δεύτερη πατρίδα του, και εξέφρασε τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του προς τον αιγυπτιακό λαό.

Επισήμανε τον μοναδικό χαρακτήρα των ελληνοαιγυπτιακών σχέσεων, καθώς και τους βαθιά ριζωμένους ιστορικούς δεσμούς που ενώνουν τις δύο χώρες.

Τέλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη του για τις πολύτιμες προσπάθειες του Προέδρου της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Ελ-Σίσι για την προστασία και τη διαφύλαξη όλων των θρησκευτικών ιεροτήτων επί του αιγυπτιακού εδάφους.

Φωτ. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Πρεσβεία Αιγύπτου

