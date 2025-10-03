Logo Image

Κοζάνη: Δεύτερο κρούσμα ευλογιάς σε αιγοπρόβατα στην Πτελέα

Κοινωνία

Κοζάνη: Δεύτερο κρούσμα ευλογιάς σε αιγοπρόβατα στην Πτελέα

Aris Oikonomou/ SOOC

Ψυχραιμία προς το παρόν στις αρχές

Κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων εντοπίστηκαν και σε κτηνοτροφική μονάδα κοντά στην πόλη της Κοζάνης.

Είναι η δεύτερη κτηνοτροφική μονάδα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης όπου εντοπίζονται κρούσματα ευλογιάς και μάλιστα, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ, και οι δύο βρίσκονται στην Πτελέα Κοζάνης.

Τα πρωτόκολλα βιοασφάλειας έχουν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή, ενώ οι αρχές διαβεβαιώνουν πως παρακολουθούν στενά την κατάσταση, χωρίς να συντρέχει λόγος πανικού.

Διαβάστε ακόμη

Στα πρόθυρα lockdown η κτηνοτροφία; Η ευλογιά «γονατίζει» αιγοπρόβατα και παραγωγούς

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube