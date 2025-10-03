Κοζάνη: Δεύτερο κρούσμα ευλογιάς σε αιγοπρόβατα στην Πτελέα

Κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων εντοπίστηκαν και σε κτηνοτροφική μονάδα κοντά στην πόλη της Κοζάνης.

Είναι η δεύτερη κτηνοτροφική μονάδα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης όπου εντοπίζονται κρούσματα ευλογιάς και μάλιστα, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ, και οι δύο βρίσκονται στην Πτελέα Κοζάνης.

Τα πρωτόκολλα βιοασφάλειας έχουν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή, ενώ οι αρχές διαβεβαιώνουν πως παρακολουθούν στενά την κατάσταση, χωρίς να συντρέχει λόγος πανικού.

