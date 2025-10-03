Στεγαστικό φοιτητών-εκπαιδευτικών και σχολικά γεύματα επί τάπητος στη συνάντηση Ζαχαράκη-Μιχαηλίδου

Η στέγαση των φοιτητών και των εκπαιδευτικών, αλλά και το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων απασχόλησαν τη συνάντηση εργασίας της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Οι δύο υπουργοί, συζήτησαν, εκτενώς, την έλλειψη προσφοράς προσιτής στέγης που επηρεάζει, ιδιαίτερα, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους και συμφώνησαν ότι η ανακαίνιση και λειτουργία των νέων φοιτητικών εστιών, η κατασκευή κοινωνικών κατοικιών, το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα, η επιστροφή ενός ενοικίου και το επίδομα ενοικίου για τους δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν σε ορεινές, νησιωτικές και μειονεκτικές περιοχές αποτελούν σημαντικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την αποσυμφόρηση της στεγαστικής πίεσης.

Ειδικότερα, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αναφέρθηκε στο Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η επιδότηση ενοικίου αρχικά για δημόσιους και ιδιωτικούς λειτουργούς που εργάζονται μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους.

Έμφαση δόθηκε, επίσης, στην επέκταση του προγράμματος σχολικών γευμάτων, με στόχο την κάλυψη περισσότερων δήμων και μαθητών, καθώς και στη στήριξη της νεολαίας μέσα από προγράμματα Erasmus+, την Κάρτα Νέων και συνέργειες πολιτισμού.

Επιπλέον, οι δύο υπουργοί συζήτησαν και για την πρωτοβουλία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ανέγερση 2.000 κατοικιών σε ανενεργά στρατόπεδα, εκ των οποίων το 25% θα διατεθεί σε στρατιωτικούς και το 75% για κοινωνικό μίσθωμα.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Μαζί με τη Δόμνα Μιχαηλίδου, συζητήσαμε ζητήματα που αφορούν χιλιάδες φοιτητές, εκπαιδευτικούς, μαθητές και τις οικογένειές τους.

Η στέγη, η σίτιση και η στήριξη της νεολαίας δεν είναι μόνο πρακτικές παρεμβάσεις. Είναι βαθιά κοινωνικές πολιτικές, που απαντούν στις κοινωνικές ανάγκες για τις οποίες συζητάμε όλοι μας.

Η θητεία και των δυο μας, σε ΥΠΑΙΘΑ και ΥΚΟΙΣΟ, μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε σαφή εικόνα των πρωτοβουλιών που πρέπει και ήδη αναλαμβάνουμε προκειμένου να εφαρμοστούν άμεσες και πρακτικές λύσεις που αυξάνουν τον αριθμό των φοιτητικών εστιών, των κοινωνικών κατοικιών, τον αριθμό των σχολικών γευμάτων.

Η συνεργασία μας με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είναι συνεχής και ουσιαστική, γιατί μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα: να είμαστε δίπλα στους νέους, να στηρίξουμε τον εκπαιδευτικό και να δώσουμε σε κάθε παιδί την ευκαιρία να προχωρήσει».

Από την πλευρά της, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, σημείωσε: «Με την υπουργό Παιδείας είχαμε μια πολύ ουσιαστική συνάντηση. Με την τωρινή ιδιότητά της αλλά και με την προηγούμενη θητεία της ως υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η Σοφία Ζαχαράκη προσφέρει σημαντικά στο διάλογο για την προστασία παιδιών και εφήβων, την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και την κοινωνική διάσταση του σχολείου και της εκπαίδευσης.

Εξετάσαμε, αναλυτικά, ζητήματα κοινής ευθύνης και αρμοδιότητας των υπουργείων μας. Εξειδικεύσαμε τις κοινές πολιτικές για τη φοιτητική κατοικία, το στεγαστικό πρόβλημα των εκπαιδευτικών, τα σχολικά γεύματα και τη νεολαία.

Δυναμώνουμε τη στενή συνεργασία του ΥΚΟΙΣΟ με το ΥΠΑΙΘΑ στα πεδία της εκπαίδευσης και της κοινωνικής συνοχής και ανανεώνουμε τις συναντήσεις μας για το βέλτιστο συμφέρον παιδιών, νέων, οικογενειών, εκπαιδευτικών».