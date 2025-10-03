Κίνηση στους δρόμους: Μεγάλες καθυστερήσεις στον Κηφισό – Πού καταγράφονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων καταγράφονται το πρωί της Παρασκευής στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Κλασικά στο «κόκκινο» είναι ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα, από την Ιερά Οδό έως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Σύμφωνα με την τηλεόραση του ΣΚΑΪ, έχουν σημειωθεί συνολικά πέντε τροχαία ατυχήματα σήμερα το πρωί.

Πολλές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην Κηφισίας, σε διάφορα τμήματα, κυρίως όμως σε Μαρούσι και Ψυχικό. Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στη Μεσόγειων, ειδικά στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος του Κάτω Χαλανδρίου.

Προβλήματα καταγράφονται ακόμη στο κέντρο της Αθήνας, με την Αρδηττού να είναι στο «κόκκινο» από το ύψος της Βουλιαγμένης μέχρι και το Μέγαρο Μουσικής. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού. Υπομονή χρειάζεται επίσης στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στην Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Συμφόρηση παρατηρείται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Στη λεωφόρο Αθηνών, αυξημένη είναι η κίνηση από το Χαϊδάρι μέχρι και τον Σκαραμαγκά.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό.

Δείτε εδώ live την κίνηση στους δρόμους της Αττικής