Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Η Λάουρα Κοβέσι στο επίκεντρο του σημερινού Τύπου

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Παρασκευή, 03 Οκτωβρίου 2025.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Καθίζηση των ξένων επενδύσεων σε ακίνητα”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Έρχεται μεγάλη μείωση ασφαλιστικών εισφορών”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΤΟΡΠΙΛΕΣ ΔΕΝΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΒΕΣΙ”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Κρας τεστ για παλαιά και νεόδμητα ακίνητα”

ΕΣΤΙΑ: “ΟΠΕΚΕΠΕ ίσον νεποτισμός και πελατειακό κράτος-Ωρα καθάρσεως απο την κόπρο του Αυγεία!”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Οι τέσσερις φάκελοι της Κοβέσι”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Συναγερμός! Απάντηση με νέα απεργία στο αντεργατικό τερατούργημα”

ΤA NEA: “Πέντε κεραυνοί-ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ Η ΛΑΟΥΡΑ ΚΟΒΕΣΙ”

ΚONTRA: “ΡΗΓΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΟ ΔΕΝΔΙΑ ΓΙΑ ΡΟΥΤΣΙ”