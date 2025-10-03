Logo Image

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Η Λάουρα Κοβέσι στο επίκεντρο του σημερινού Τύπου

Κοινωνία

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Η Λάουρα Κοβέσι στο επίκεντρο του σημερινού Τύπου

Οι πρωτοσέλιδοι τίτλοι του ελληνικού Τύπου

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Παρασκευή, 03 Οκτωβρίου 2025.

Δείτε τα αναλυτικά εδώ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Καθίζηση των ξένων επενδύσεων σε ακίνητα”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Έρχεται μεγάλη μείωση ασφαλιστικών εισφορών”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΤΟΡΠΙΛΕΣ ΔΕΝΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΒΕΣΙ”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Κρας τεστ για παλαιά και νεόδμητα ακίνητα”

ΕΣΤΙΑ: “ΟΠΕΚΕΠΕ ίσον νεποτισμός και πελατειακό κράτος-Ωρα καθάρσεως απο την κόπρο του Αυγεία!”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Οι τέσσερις φάκελοι της Κοβέσι”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Συναγερμός! Απάντηση με νέα απεργία στο αντεργατικό τερατούργημα”

ΤA NEA: “Πέντε κεραυνοί-ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ Η ΛΑΟΥΡΑ ΚΟΒΕΣΙ”

ΚONTRA: “ΡΗΓΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΟ ΔΕΝΔΙΑ ΓΙΑ ΡΟΥΤΣΙ”

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube