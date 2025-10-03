Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Η Λάουρα Κοβέσι στο επίκεντρο του σημερινού Τύπου

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Παρασκευή, 03 Οκτωβρίου 2025.
Δείτε τα αναλυτικά εδώ.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Καθίζηση των ξένων επενδύσεων σε ακίνητα”
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Έρχεται μεγάλη μείωση ασφαλιστικών εισφορών”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΤΟΡΠΙΛΕΣ ΔΕΝΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΒΕΣΙ”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Κρας τεστ για παλαιά και νεόδμητα ακίνητα”
ΕΣΤΙΑ: “ΟΠΕΚΕΠΕ ίσον νεποτισμός και πελατειακό κράτος-Ωρα καθάρσεως απο την κόπρο του Αυγεία!”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Οι τέσσερις φάκελοι της Κοβέσι”
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Συναγερμός! Απάντηση με νέα απεργία στο αντεργατικό τερατούργημα”
ΤA NEA: “Πέντε κεραυνοί-ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ Η ΛΑΟΥΡΑ ΚΟΒΕΣΙ”
ΚONTRA: “ΡΗΓΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΟ ΔΕΝΔΙΑ ΓΙΑ ΡΟΥΤΣΙ”