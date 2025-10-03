Logo Image

Ομόνοια: Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς  – Ένας τραυματίας

Κοινωνία

Ομόνοια: Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς  – Ένας τραυματίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ/INTIME (ΦΩΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ)

Αναζητούνται οι δράστες και το κίνητρο της επίθεσης

Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου στην Ομόνοια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στις 5:45 τα ξημερώματα δύο άτομα άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν ευτυχώς ελαφρά έναν αλλοδαπό ο οποίος κινούνταν στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου.

Το θύμα είναι αφγανικής καταγωγής, φέρει τραύματα στον δεξί ώμο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Τα αίτια της συμπλοκής παραμένουν άγνωστα.

Κοντά στο σημείο της συμπλοκής, στην οδό Βηλαρά, εντοπίστηκαν δύο κάλυκες. Οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες της ένοπλης επίθεσης. Αναμένεται να εξετάσουν βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube