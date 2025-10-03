Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου στην Ομόνοια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στις 5:45 τα ξημερώματα δύο άτομα άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν ευτυχώς ελαφρά έναν αλλοδαπό ο οποίος κινούνταν στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου.

Το θύμα είναι αφγανικής καταγωγής, φέρει τραύματα στον δεξί ώμο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Τα αίτια της συμπλοκής παραμένουν άγνωστα.

Κοντά στο σημείο της συμπλοκής, στην οδό Βηλαρά, εντοπίστηκαν δύο κάλυκες. Οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες της ένοπλης επίθεσης. Αναμένεται να εξετάσουν βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή.