Logo Image

Δήμος Αθηναίων: Ενεργοποίησε τον Μηχανισμό Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καιρικών Φαινομένων

Κοινωνία

Δήμος Αθηναίων: Ενεργοποίησε τον Μηχανισμό Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καιρικών Φαινομένων

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΜΑΓΟΠΟΥΛΟΣ /EUROKINISSI

Προκειμένου να αντιμετωπίσει πλημμυρικά κυρίως φαινόμενα που σημειωθήκαν στην πρωτεύουσα από την κακοκαιρία.

Τον Μηχανισμό Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καιρικών Φαινομένων ενεργοποίησε η Πολιτική Προστασία του Δήμου Αθηναίων προκειμένου να αντιμετωπίσει πλημμυρικά κυρίως φαινόμενα που σημειωθήκαν στην πρωτεύουσα από την κακοκαιρία.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της πόλης και με βάση τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου, «κινητοποιούμε μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων καιρικών φαινομένων σε περιοχές αυξημένου κινδύνου πλημμύρας».

Συγκεκριμένα κινητοποιήθηκαν τέσσερα ειδικά οχήματα που έχουν διασκευαστεί ειδικά για την Πολιτική Προστασία και φέρουν τα ανάλογα μηχανήματα απόφραξης και απάντλησης υδάτων.

Ενεργοποιήθηκε το μητρώο εργοληπτών με τέσσερα συνεργεία με δύο αντλητικά συγκροτήματα το καθένα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Στη συμβολή των οδών Αίμωνος & Αντιγόνης, που πλημμυρίζει πολύ συχνά, υπήρχε για υποστήριξη και JCB μαζί με φορτηγό.

Επίσης τα συνεργεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης όσο και του εργολήπτη μετέβησαν σε σημεία όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο προκειμένου για επίβλεψη και απάντληση υδάτων.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube