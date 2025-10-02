Logo Image

Πυροσβεστική: Πάνω από 80 κλήσεις στο Κέντρο Επιχειρήσεων λόγω κακοκαιρίας

Πυροσβεστική: Πάνω από 80 κλήσεις στο Κέντρο Επιχειρήσεων λόγω κακοκαιρίας

Στην Αττική δέχτηκε 29 κλήσεις, με ενέργειες σε 8 αντλήσεις υδάτων και 10 κοπές δέντρων.

Δεκάδες κλήσεις δέχτηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος κατά την εκδήλωση ισχυρών βροχών, καταιγίδων και τοπικών χαλαζοπτώσεων σε περιοχές της χώρας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική σήμερα από τις πρώτες πρωινές ώρες έως τις 21.30 το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχτεί:

– Στην Αττική: 29 κλήσεις, με ενέργειες σε 8 αντλήσεις υδάτων και 10 κοπές δέντρων.

– Στην Αιτωλοακαρνανία: 30 κλήσεις με ενέργειες σε 8 αντλήσεις υδάτων, 4 κοπές δέντρων και 3 αφαιρέσεις αντικειμένων.

– Στη Μεσσηνία: 8 κλήσεις με ενέργειες σε 3 αντλήσεις υδάτων

– Στην Ήπειρο (Νομοί Πρέβεζας και ‘Αρτας ): 15 κλήσεις με ενέργειες σε 6 αντλήσεις υδάτων και 5 κοπές δέντρων.

