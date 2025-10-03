Logo Image

Κοινωνία

Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν 3 Οκτωβρίου

Δείτε ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Εκκλησία

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025, τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, Ιερομάρτυρος και Πολιούχου Αθηνών.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

  • Οι Άγιοι Ρουστίκος και Ελευθέριος, Μάρτυρες
  • Η Αγία Δάμαρις η Αθηναία, Μάρτυς
  • Ο Όσιος Ιωάννης ο Χοζεβίτης, Επίσκοπος Καισαρείας

Ο Άγιος Διονύσιος υπήρξε μέλος του Αρείου Πάγου στην Αθήνα και ασπάστηκε τον Χριστιανισμό όταν κήρυξε ο Απόστολος Παύλος στον Άρειο Πάγο (Πράξεις 17:34). Έγινε επίσκοπος Αθηνών και εργάστηκε για τη διάδοση του Ευαγγελίου, ενώ μαρτύρησε στη Γαλλία. Θεωρείται Πολιούχος των Αθηνών και πρότυπο πίστης και σοφίας.

Οι Άγιοι Ρουστίκος και Ελευθέριος μαρτύρησαν για την αφοσίωσή τους στον Χριστό, υπομένοντας βασανιστήρια με γενναιότητα.

Η Αγία Δάμαρις η Αθηναία αναφέρεται επίσης στις Πράξεις των Αποστόλων ως μία από τις πρώτες που πίστεψαν στον Χριστό μετά το κήρυγμα του Παύλου.

Ο Όσιος Ιωάννης ο Χοζεβίτης έζησε ασκητικά και υπηρέτησε την Εκκλησία ως Επίσκοπος Καισαρείας, αναδεικνυόμενος σε πνευματικό οδηγό για τους πιστούς της εποχής του.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Ευχές για την ονομαστική τους εορτή δέχονται σήμερα οι:

  • Δάμαρις
  • Διονύσιος, Διονυσία

