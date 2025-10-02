Κεπέκλησα: Το κεφαλοχώρι της Κερασούντας με την «εκκλησία των εγκύων»

Κεφαλοχώρι πάνω στον ποταμό Γιαγλίντερε ήταν και παραμένει η Κεπέκλησα που υπαγόταν στο καϊμακαμλίκι της Τρίπολης του Πόντου.

Μέχρι τον ξεριζωμό, στην Κεπέκλησα υπήρχαν 180 σπίτια, μια εκκλησία κι ένα σχολείο ενώ οι Ρωμιοί ήταν περίπου 900 άτομα. Μέχρι σήμερα σώζεται η εκκλησία Γκεμπέ Κιλισεσί (Gebe Kilisesi), δηλαδή «η εκκλησία των εγκύων».

Στην Κεπέκλησα υπάγονταν συνολικά δέκα ελληνικά χωριά, οι κάτοικοι των οποίων μετά την Ανταλλαγή εγκαταστάθηκαν μεταξύ άλλων στην Κοζάνη, τη Θεσσαλονίκη και την Αιτωλοακαρνανία (Μπαμπαλιό).

Διαβάστε περισσότερα στο pontosnews.gr