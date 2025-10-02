Logo Image

Κεπέκλησα: Το κεφαλοχώρι της Κερασούντας με την «εκκλησία των εγκύων»

Κοινωνία

Κεπέκλησα: Το κεφαλοχώρι της Κερασούντας με την «εκκλησία των εγκύων»

Ένα από τα 12 τοξωτά πέτρινα γεφύρια που χαρακτηρίζουν την ευρύτερη περιοχή της Κεπέκλησας (φωτ.: yaglideredernegi.com)

Δέκα ελληνικά χωριά βρίσκονταν στην περιοχή και εκατοντάδες ελληνικές οικογένειες ζούσαν εκεί πριν από την Ανταλλαγή των πληθυσμών

Κεφαλοχώρι πάνω στον ποταμό Γιαγλίντερε ήταν και παραμένει η Κεπέκλησα που υπαγόταν στο καϊμακαμλίκι της Τρίπολης του Πόντου.

Μέχρι τον ξεριζωμό, στην Κεπέκλησα υπήρχαν 180 σπίτια, μια εκκλησία κι ένα σχολείο ενώ οι Ρωμιοί ήταν περίπου 900 άτομα. Μέχρι σήμερα σώζεται η εκκλησία Γκεμπέ Κιλισεσί (Gebe Kilisesi), δηλαδή «η εκκλησία των εγκύων».

Στην Κεπέκλησα υπάγονταν συνολικά δέκα ελληνικά χωριά, οι κάτοικοι των οποίων μετά την Ανταλλαγή εγκαταστάθηκαν μεταξύ άλλων στην Κοζάνη, τη Θεσσαλονίκη και την Αιτωλοακαρνανία (Μπαμπαλιό).

Διαβάστε περισσότερα στο pontosnews.gr 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube