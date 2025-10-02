Λαθρεμπόριο ποτών και φυτοφαρμάκων με τουριστικά λεωφορεία: Δέκα μέλη του κυκλώματος στον ανακριτή

Στον ανακριτή οδηγήθηκαν τα δέκα μέλη ενός κυκλώματος που φέρεται να έφερνε παράνομα στην Ελλάδα αλκοολούχα ποτά και φυτοφάρμακα από την Ουκρανία, χρησιμοποιώντας τουριστικά λεωφορεία.

Η δικογραφία περιγράφει ότι η ομάδα αποτελούνταν κυρίως από Έλληνες, με εξαίρεση μία Ουκρανή γυναίκα και έναν Ουκρανό άνδρα. Οι δράστες έκρυβαν στα λεωφορεία βότκες με υψηλή περιεκτικότητα αλκοόλ, πάνω από 80%, ενώ η ηγεσία της σπείρας φέρεται να ήταν ένας 60χρονος Έλληνας μαζί με τον γιο του.

Κατασχέσεις και κωδικοί

Η αστυνομία, μέσω της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, κατάσχεσε 529 φιάλες βότκας, 165 λίτρα πλαστών φυτοφαρμάκων, 30 πακέτα τσιγάρα, καθώς και χρηματικά ποσά ύψους 212.000 ευρώ, 1.100 δολαρίων και 20.000 γρίβνα Ουκρανίας.

Για να μη γίνονται αντιληπτοί, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν συνθηματικές ονομασίες για τα ποτά, όπως «νερό», «κονσέρβα», «λευκή», «μαύρη» και «γαλάζια», παραπέμποντας στα χρώματα των φιαλών που διακινούσαν.

Δικαστική εξέλιξη και περιοριστικοί όροι

Ο εισαγγελέας παρέπεμψε τα δέκα μέλη σε δίκη, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες όπως ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, λαθρεμπόριο και πλαστογραφία σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και παράνομη εισαγωγή και διάθεση φυτοφαρμάκων.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, αλλά υπό περιοριστικούς όρους, εν αναμονή της εκδίκασης της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ