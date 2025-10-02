Κακοκαιρία: Νερό ενός μήνα έπεσε μέσα σε μία ημέρα στην Αθήνα

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει σχεδόν κάθε γωνιά της χώρας, αφήνοντας πίσω της σοβαρά προβλήματα και ζημιές σε πολλές περιοχές. Οι ουρανοί άνοιξαν με καταρρακτώδεις βροχές, έντονες καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και δυνατούς ανέμους, με το Αιτωλικό και την Καλαμάτα να αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα πλήγματα.

Στους Παξούς καταγράφηκαν πρωτοφανείς βροχοπτώσεις, με 100 τόνους νερού να πέφτουν μέσα σε λίγες ώρες, ενώ στην Αττική ορισμένες περιοχές δέχθηκαν ποσότητα βροχής που ισοδυναμεί με έναν ολόκληρο μήνα.

Αιτωλικό: η πόλη κάτω από το νερό

Η περιοχή του Αιτωλικού μετατράπηκε σε μία τεράστια λίμνη. Οι δρόμοι έγιναν ποτάμια και οι γειτονιές εξαφανίστηκαν κάτω από το νερό, με το ύψος σε αρκετά σημεία να ξεπερνά τα 30 εκατοστά. Οι κάτοικοι εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους, ενώ η Πυροσβεστική και οι δημοτικές υπηρεσίες δίνουν μάχη με το χρόνο για να αντλήσουν τα νερά και να επαναφέρουν την περιοχή σε λειτουργική κατάσταση.

Η κατάσταση περιπλέκεται από φραγμένα φρεάτια και βλάβες στα αντλιοστάσια, ενώ οι κάτοικοι καταγγέλλουν έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης και στήριξης. Οι πρώτες ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις είναι ήδη ορατές.

Καλαμάτα και Αττική σε κατάσταση συναγερμού

Στην Καλαμάτα, μέσα σε λίγες ώρες έπεσαν περίπου 40 τόνοι νερού ανά στρέμμα, προκαλώντας πλημμύρες στους κεντρικούς δρόμους. Η Πυροσβεστική επενέβη σε δώδεκα περιστατικά άντλησης υδάτων, ενώ πολλές επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές. Η πιθανότητα νέων καταιγίδων κρατά τους κατοίκους σε ένταση.

Στην Αττική, οι καταιγίδες προκάλεσαν πτώσεις δέντρων, με ένα περιστατικό στα Εξάρχεια να τραυματίζει έναν δικυκλιστή. Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σημειώθηκαν σε περιοχές όπως Χαλάνδρι, Αγία Παρασκευή και Ψυχικό, ενώ η κυκλοφορία στους δρόμους παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, κυρίως στον Κηφισό και στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

Αρχές σε πλήρη επιφυλακή

Η Πολιτική Προστασία και οι τοπικές υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή, καλώντας τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί. Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί, με έντονα φαινόμενα να εξαπλώνονται στα βόρεια, ανατολικά και στα νησιωτικά τμήματα της χώρας.

Οι πολίτες συνιστάται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να προσέχουν πτώσεις δέντρων και ηλεκτροφόρων καλωδίων και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ