Logo Image

Λεκτική επίθεση κατά της Μάγδας Φύσσα από οπαδό της Χρυσής Αυγής

Κοινωνία

Λεκτική επίθεση κατά της Μάγδας Φύσσα από οπαδό της Χρυσής Αυγής

Aris Oikonomou / SOOC

Τι καταγγέλλουν συνήγοροι της οικογένειας

Λεκτική επίθεση σε βάρος της Μάγδας Φύσσα και προσβολή της μνήμης του Παύλου Φύσσα, από υποστηρικτή της Χρυσής Αυγής έξω από το Εφετείο, όπου δικάζεται σε δεύτερο βαθμό η εγκληματική οργάνωση, καταγγέλλουν οι συνήγοροι της οικογένειας.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσαν οι συνήγοροι της οικογένειας, το περιστατικό συνλέβη ως εξής:

«Σήμερα 2 Οκτωβρίου, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης απολογίας των κατηγορουμένων για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, κατά την διάρκεια της διακοπής της συνεδρίασης, επί της συμβολής των οδών Λ. Αλεξάνδρας και Λουκάρεως, υποστηρικτής της Χρυσής Αυγής που προηγουμένως ήταν εντός της δικαστικής αίθουσας επιτέθηκε λεκτικά στην Μάγδα Φύσσα. Εξύβρισε χυδαία την ίδια με λόγια και χειρονομίες και προσέβαλε την μνήμη του Παύλου Φύσσα παρουσία μαρτύρων.

Η διαρκής επίθεση των υποστηρικτών της Χρυσής Αυγής, εντός και εκτός του δικαστηρίου σε βάρος της Μάγδας Φύσσα, αναδεικνύει το μένος της οργάνωσης για οποιονδήποτε στέκεται απέναντί τους. Ειδικότερα, στο πρόσωπο της Μάγδας Φύσσα, οι απολογητές των εγκληματικών ενεργειών της Χρυσής Αυγής, βλέπουνε τον ίδιο τον Παύλο και για αυτό τον λόγο συνεχίζουν τις επιθέσεις σε βάρος της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Καλούμε όλους και όλες στο δικαστήριο της Χρυσής Αυγής, να γίνουν ασπίδα ενάντια στις χυδαίες επιθέσεις που υφίστανται τα θύματα και οι οικογένειες τους από τα υπολείμματα των υποστηρικτών τους».

Τη δήλωση υπογράφουν οι συνήγοροι της οικογένειας, Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος, Χρύσα Παπαδοπούλου, Ελευθερία Τομπατζόγλου, Μαρίνα Δαλιάνη και Αργύρης Συρίγος.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube