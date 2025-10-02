Τραγωδία στην Άρτα: Η οικογένεια της 28χρονης εγκύου ζητά έρευνα και καταθέτει μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατέθεσε η οικογένεια της άτυχης 28χρονης εγκύου που έχασε τη ζωή της μετά από αναφυλακτικό σοκ που υπέστη κατά τη χορήγησης αντιβιοτικού, με την τοπική κοινωνία της Άρτας να βρίσκεται ακόμη σε σοκ. Η νεαρή γυναίκα είχε εισαχθεί στη μαιευτική κλινική λόγω αιμορραγίας, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η ζωή της δεν μπόρεσε να σωθεί.

Η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), ενώ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, ζήτησε πλήρη έρευνα για την τήρηση των ιατρικών πρωτοκόλλων.

Η οικογένεια της 28χρονης καταγγέλλει σοβαρές παραλείψεις κατά τη διαχείριση του περιστατικού. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, κατά την εισαγωγή της δεν υπήρχε γιατρός στο πλευρό της, ενώ η χορήγηση του αντιβιοτικού έγινε ακολουθώντας τηλεφωνικές οδηγίες. Η δικηγόρος της οικογένειας, Σταματία Μάρκου, ανακοίνωσε ότι κατατίθεται μηνυτήρια αναφορά για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Παράλληλα, ζητείται η εκταφή της σορού προκειμένου να γίνει νεκροψία–νεκροτομή και να ληφθούν τοξικολογικά δείγματα για πλήρη διερεύνηση.

Τι είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εξήγησε ότι δεν διενεργήθηκε αρχικά νεκροψία–νεκροτομή, καθώς οι γιατροί είχαν πιστοποιήσει ότι ο θάνατος προήλθε από αναφυλακτικό σοκ και η οικογένεια δεν είχε υποβάλει σχετικό αίτημα. Υπογράμμισε, πάντως, ότι η Ένορκη Διοικητική Εξέταση θα αποκαλύψει τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τραγικό γεγονός και ενδεχόμενα λάθη στην ιατρική διαχείριση.

Η 28χρονη, που δεν είχε ιστορικό αλλεργιών, υπέστη το αναφυλακτικό σοκ λίγα μόλις λεπτά μετά τη χορήγηση του αντιβιοτικού. Ο θάνατός της αφήνει πίσω τον σύζυγό της και το δίχρονο παιδί τους, βυθίζοντας την οικογένεια και ολόκληρη την τοπική κοινωνία σε βαθιά θλίψη και αβάσταχτο πόνο.

