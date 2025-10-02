Πώς ρωσικές «τρίπλες» απορρυθμίζουν τους αμερικανικούς Patriot – Νέα αλλαγή στους κανόνες του παιχνιδιού

Ουκρανία και η Ρωσία πάντα έπαιζαν ένα «παιχνίδι προσαρμοστικότητας» όσον αφορά την τεχνολογία των όπλων τους. Αλλά και ένα παιχνίδι γάτας και ποντικιού, στην προσπάθεια να καταστρέψουν τα οπλικά συστήματα του άλλου. Από την πλευρά τους, οι κατασκευαστές πυραύλων συλλέγουν τακτικά δεδομένα από τις αναχαιτίσεις στο πεδίο, προκειμένου να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Μήνες καταστροφικών ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων υποδηλώνουν ότι η Μόσχα ακολούθησε παρόμοια τακτική, τροποποιώντας τους βαλλιστικούς πυραύλους της ώστε να παρακάμπτουν τα αμυντικά συστήματα της Ουκρανίας.

Το γεγονός φέρεται να επιβεβαιώνεται από τα καταστροφικά πλήγματα που κατάφερε η Μόσχα, εναντίον ουκρανικών εγκαταστάσεων κατασκευής drones το καλοκαίρι

Η Ρωσία, πιθανότατα με αλλαγή στο λογισμικό, τροποποίησε το κινητό σύστημα Iskander-M, το οποίο εκτοξεύει πυραύλους με εκτιμώμενη εμβέλεια έως 500 χιλιόμετρα, καθώς και τους βαλλιστικούς πυραύλους Kinzhal, οι οποίοι μπορούν να πετάξουν έως 480 χιλιόμετρα, ώστε να εξουδετερώνουν αποτελεσματικότερα τα αμερικανικά συστήματα Patriot, όπως δήλωσαν στους Financial Times νυν και πρώην Ουκρανοί και δυτικοί αξιωματούχοι.

Πώς ακριβώς οι Ρώσοι παραπλανούν τα συστήματα Patriot;

Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, εμφανίστηκε ένα νέο «μοτίβο» στην δράση των εισερχομένων πυραύλων, κατά την τελική φάση της επίθεσης, στο που αποκλίνουν από τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις εμπλοκής τους.

Οι πύραυλοι αρχικά, ακολουθούν μια τυπική τροχιά, πριν κάνουν μία αιφνίδια στροφή λίγο πριν χτυπήσουν τον στόχο και στη συνέχεια να βουτήξουν απότομα, κάτι που προκαλεί «σύγχυση», δυσχεραίνοντας την ικανότητα παρακολούθησης και εμπλοκής των Patriot.

Πρόκειται για μια «αλλαγή των κανόνων του παιχνιδιού για τη Ρωσία», δήλωσε πρώην αξιωματούχος της Ουκρανίας. Με το Κίεβο να αντιμετωπίζει καθυστερήσεις στις παραδόσεις αναχαιτιστικών πυραύλων αεράμυνας από τις ΗΠΑ, η καταιγιστική εκτόξευση πυραύλων έχει καταστρέψει βασικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές λίγο πριν ξεκινήσει ο χειμώνας.

Το ποσοστό αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων από την Ουκρανία βελτιώθηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, φτάνοντας το 37% τον Αύγουστο. Ωστόσο, έπεσε κατακόρυφα στο 6% τον Σεπτέμβριο, παρά τη μείωση των ρωσικών επιθέσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας που ανέλυσαν οι Financial Times.

Σημαντική μείωση των ποσοστών αναχαίτισης

Δυτικός αξιωματούχος που ενημερώθηκε για τα δεδομένα απόδοσης του Patriot είπε ότι η πρώτη ένδειξη αναβάθμισης των ρωσικών πυραύλων ήταν η σημαντική μείωση των ποσοστών αναχαίτισης.

Σύμφωνα με έκθεση που συνέταξε ο ειδικός γενικός επιθεωρητής της Αμερικανικής Υπηρεσίας Αμυντικών Πληροφοριών, η οποία καλύπτει την περίοδο από 1 Απριλίου έως 30 Ιουνίου οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας « δυσκολεύτηκαν να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τα συστήματα Patriot προκειμένου να αποφύγουν τους βαλλιστικούς πυραύλους της Μόσχας, λόγω των πρόσφατων βελτιώσεων της ρωσικής τακτικής, συμπεριλαμβανομένων των βελτιώσεων που επιτρέπουν στους πυραύλους τους να αλλάζουν τροχιά και να εκτελούν ελιγμούς αντί να πετούν σε παραδοσιακή βαλλιστική τροχιά».

Παρέπεμψε δε σε δύο ρωσικές επιθέσεις, μία στις 28 Ιουνίου που περιελάμβανε επτά βαλλιστικούς πυραύλους, από τους οποίους η Ουκρανία κατέρριψε μόνο τον έναν, και σε μια άλλη στις 9 Ιουλίου — την μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση από την έναρξη του πολέμου —με 13 πυραύλους, από τους οποίους το Κίεβο κατέρριψε ή απώθησε τους 7.

Όπως ανακοίνωσαν την Τετάρτη και οι τέσσερις ρωσικοί πύραυλοι Iskander-M που εκτοξεύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας απέφυγαν τα αμυντικά συστήματα της χώρας και χτύπησαν τους στόχους τους.

Τουλάχιστον τέσσερα εργοστάσια κατασκευής drones στο Κίεβο και τα περίχωρά του υπέστησαν σοβαρές ζημιές από πυραύλους αυτό το καλοκαίρι.

Ανάμεσά τους και μια εγκατάσταση παραγωγής τουρκικών drones Bayraktar.

Τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot είναι τα μόνα στο οπλοστάσιο του Κιέβου που είναι ικανά να καταρρίψουν ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Οι πύραυλοι κρουζ της Μόσχας μπορούν να καταρριφθούν με λιγότερο εξελιγμένα αμυντικά συστήματα, αλλά οι αναβαθμίσεις έχουν καταστήσει αυτό το εγχείρημα πιο δύσκολο, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

