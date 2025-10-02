Π. Ρούτσι – Νέες αιχμές Γεωργιάδη: «Η γιατρός που τον παρακολουθεί είναι σκληρή συνδικαλίστρια της Αριστεράς, έχει πολιτικό συμφέρον»,

«Δεν αμφισβητώ ότι ο Ρούτσι κάνει απεργία πείνας για λόγους που ο ίδιος θεωρεί σημαντικούς. Ωστόσο, οι γιατροί πρέπει να τον εξετάσουν, η ανθρώπινη ζωή είναι αδιαπραγμάτευτη», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στον Πάνο Ρούτσι, πατέρα του Ντένις Ρούτσι που έχασε την ζωή του στα Τέμπη, ο οποίος διανύει την 17η ημέρα απεργίας πείνας.

Επίσης επιτέθηκε κατά της παθολόγου – λοιμωξιολόγου Όλγας Κοσμοπούλου, που παρακολουθεί την κατάσταση της υγείας του κ. Ρούτσι, και

Συνεχίζοντας ο υπουργός σημείωσε ότι «ο κ. Ρούτσι καθημερινά αρνείται να εξεταστεί από τους γιατρούς του ΕΚΑΒ, που με εντολή μου εφημερεύουν στο Σύνταγμα ώστε να προλάβουμε κάθε τυχόν βλάβη στην υγεία του» ενώ όπως ο ίδιος είπε ενημερώθηκε από τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ πως αρνήθηκε την εξέταση. Στην συνέχεια, όπως είπε ο υπουργός, σημείωσε ότι ο κ. Ρούτσι βγαίνει στην τηλεόραση και δηλώνει ότι ουδέποτε αρνήθηκε εξετάσεις από το ΕΚΑΒ.

«Έχει δασκαλευτεί»

«Αν αρνείται τη φροντίδα από το κράτος επειδή έχει δασκαλευτεί να το κάνει, τότε όσοι τον έχουν επηρεάσει ή καθοδηγήσει φέρουν ποινική ευθύνη αν του συμβεί κάτι. Αν πάθει κάτι ο κ. Ρούτσι, και αποδειχθεί ότι είχε καθοδήγηση να αρνηθεί τη φροντίδα, τότε οι καθοδηγητές του θα λογοδοτήσουν νομικά. Δεν θα επιτρέψουμε να εργαλειοποιείται η ανθρώπινη ζωή για πολιτικά παιχνίδια».

Σχετικά με την κ.Κοσμοπούλου γιατρού στο νοσοκομείο Νίκαιας, ισχυτίστηκε πως «είναι μία σκληρή συνδικαλίστρια της Αριστεράς, είναι η γιατρός δίπλα στον Κουφοντίνα που έκανε απεργία πείνας 66 ημέρες. Σε όποιον απεργό πείνας τα τελευταία χρόνια ήταν πάντα δίπλα η συγκεκριμένη κυρία, όλες οι ανακοινώσεις είναι ταυτόσημες. Η γιατρός αυτή έχει πολιτικό συμφέρον», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.