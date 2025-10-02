ΟΗΕ: Η αναχαίτιση από το Ισραήλ των πλοίων του στολίσκου διευρύνει τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας

Η αναχαίτιση από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα πολιτικών πλοίων που μετέφεραν βοήθεια και κατευθύνονταν προς τη Γάζα διευρύνει τον παράνομο αποκλεισμό της Λωρίδας, ανακοίνωσε σήμερα το Γραφείο Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

«Ως κατοχική δύναμη, το Ισραήλ πρέπει να διασφαλίσει τρόφιμα και ιατρικά εφόδια για τον πληθυσμό στο μέγιστο βαθμό των διαθέσιμων μέσων ή να συμφωνήσει και να διευκολύνει αμερόληπτα προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας, τα οποία θα παρέχονται γρήγορα και χωρίς εμπόδια», τόνισε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής του ΟΗΕ Θαμίν αλ Χιτάν σε email στο Reuters.

Κάλεσε επίσης το Ισραήλ να σεβαστεί τα δικαιώματα των κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της αμφισβήτησης της νομιμότητα της κράτησής τους.