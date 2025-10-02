Logo Image

ΟΗΕ: Η αναχαίτιση από το Ισραήλ των πλοίων του στολίσκου διευρύνει τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας

Κοινωνία

ΟΗΕ: Η αναχαίτιση από το Ισραήλ των πλοίων του στολίσκου διευρύνει τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας

Shutterstock

Το Γραφείο Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ζητά απρόσκοπτη παροχή τροφίμων και φαρμάκων και καλεί το Ισραήλ να σεβαστεί τα δικαιώματα των κρατουμένων

Η αναχαίτιση από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα πολιτικών πλοίων που μετέφεραν βοήθεια και κατευθύνονταν προς τη Γάζα διευρύνει τον παράνομο αποκλεισμό της Λωρίδας, ανακοίνωσε σήμερα το Γραφείο Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

«Ως κατοχική δύναμη, το Ισραήλ πρέπει να διασφαλίσει τρόφιμα και ιατρικά εφόδια για τον πληθυσμό στο μέγιστο βαθμό των διαθέσιμων μέσων ή να συμφωνήσει και να διευκολύνει αμερόληπτα προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας, τα οποία θα παρέχονται γρήγορα και χωρίς εμπόδια», τόνισε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής του ΟΗΕ Θαμίν αλ Χιτάν σε email στο Reuters.

Κάλεσε επίσης το Ισραήλ να σεβαστεί τα δικαιώματα των κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της αμφισβήτησης της νομιμότητα της κράτησής τους.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube