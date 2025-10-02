ΕΦΕΤ: Ανάκληση μη ασφαλούς χυμού μήλου

Σε δειγματοληψία παρτίδας τροφίμου με στοιχεία «Φράουλα αποξηραμένη με χυμό μήλου φυσικής όσμωσης» προέβη το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης στο πλαίσιο προγράμματος συνεργασίας με τον ΕΦΕΤ έτους 2025 για τον έλεγχο προσθέτων τροφίμων και αρωματικών ουσιών σε διάφορα είδη τροφίμων.

Πρόκειται για προϊόν προέλευσης Σερβίας σε πλαστική κλειστή συσκευασία 1Kg, με αριθμό παρτίδας SJAG0425 και ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: 23/04/2026 που διατίθεται από την επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΚΟΥΚΟΥΤΖΕΛΗ ΟΕ» με έδρα στον 1ο χλμ Λαγκαδά-Κολχικού.

Το προϊόν, εξετάστηκε από το Τμήμα Χ.Y. Καβάλας της Χημικής Υπηρεσίας Αν. Μακεδονίας & Θράκης του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Α.Α.Δ.Ε. και χαρακτηρίστηκε μη κανονικό και μη ασφαλές διότι διαπιστώθηκε ότι περιέχει το συντηρητικό διοξείδιο του θείου σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 10 mg/kg, αλλά στη συσκευασία του δεν αναγράφεται η ουσία θειώδη η οποία είναι αλλεργιογόνος, ενώ θα έπρεπε να τονίζεται με είδος χαρακτήρων που κάνει σαφή διάκριση από το υπόλοιπο του καταλόγου των συστατικών.

Αλλεργιογόνα

Σημειώνεται ότι το διοξείδιο του θείου και οι θειώδεις ενώσεις σε συγκεντρώσεις άνω των 10mg/kg είναι αλλεργιογόνα συστατικά και μπορούν να επηρεάσουν άτομα με ευαισθησία σε αυτά.

Το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης ζήτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από το ανωτέρω μη κανονικό – μη ασφαλές προϊόν, από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί την επίμαχη παρτίδα του προϊόντος και έχουν αλλεργία στα θειώδη να μην το καταναλώσουν.