Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης για χρέη 850.000 ευρώ από πολεδομικές παραβάσεις

Στη σύλληψη του τραγουδιστή Βασίλη Παϊτέρη προχώρησαν οι αρχές (κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου) για χρέη 850.000 ευρώ προς τον δήμο Αγίας Βαρβάρας, από πρόστιμα λόγω πολεοδομικών παραβάσεων.

Η σύλληψή του έγινε το περασμένο Σάββατο ενώ ο δημοφιλής τραγουδιστής κατά πληροφορίες πρόκειται να μεταφερθεί στις φυλακές Λάρισας, καθώς σε βάρος του εκκρεμούν καταδικαστικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, πρόκειται για χρέη από πρόστιμα για το σπίτι που έχτισε εδώ και χρόνια ο τραγουδιστής στην Αγία Βαρβάρα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Β. Παϊτέρης ενώ αρχικά είχε δηλώσει 40 τετραγωνικά, με τις αυθαίρετες κατασκευές, τελικά το σπίτι μετετράπη σε ένα ακίνητο «200 τμ», στο οποίο φέρεται να διαμένουν περίπου 20 άτομα της οικογένειας του τραγουδιστή.

Το αρχικό πρόστιμο που του είχε επιβληθεί (200.000) έχει φτάσει τις 850.000 ευρώ.

Σε βάρος του Βασίλη Παϊτέρη κατά πληροφορίες έχουν υποβληθεί πάνω από 150 μηνύσεις από τις υπηρεσίες του Δήμου.