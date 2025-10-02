Logo Image

Ρόδος: Κλειστά αύριο τα σχολεία λόγω επερχόμενης κακοκαιρίας

Κοινωνία

Μετά από απόφαση του δημάρχου Ρόδου

Αναστέλλεται αύριο Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου η λειτουργία των σχολικών μονάδων στη Ρόδο λόγω κακοκαιρίας, μετά από απόφαση του δημάρχου του νησιού, Αλέξανδρου Κολιάδη.

Η απόφαση ελήφθη λόγω των καιρικών φαινομένων που αναμένεται  -σύμφωνα με την ΕΜΥ- να πλήξουν τα Δωδεκάνησα.

Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι η κορύφωση των καιρικών φαινομένων συμπίπτει με τις ώρες μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών προς τα σχολεία, ως εκ τούτου κρίθηκε απαραίτητο το προληπτικό κλείσιμό τους.

