Θεσσαλονίκη: Πώς δρούσε σπείρα διαρρηκτών – 4 συλλήψεις

Σπείρα που εμπλέκεται στη διάπραξη διαρρήξεων σε περιοχές της Θεσσαλονίκης εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, πρωινές ώρες χθες, Τετάρτη, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 4 άτομα, από τα οποία 3 μέλη της οργάνωσης, και συγκεκριμένα 3 Έλληνες και μία αλλοδαπή, ηλικίας 41, 41, 38 και 39 ετών αντίστοιχα, ενώ αναζητούνται άλλα δύο μέλη.

Όπως προέκυψε έπειτα από πολύμηνη έρευνα, κατόπιν αξιολόγησης και αξιοποίησης πληροφοριών και δεδομένων, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από το Μάιο έως και τον Οκτώβριο 2025, συγκρότησαν επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση, προκειμένου να προβαίνουν κατ’ επάγγελμα, με την ίδια ή διαφορετική κάθε φορά σύνθεση, στην τέλεση διαρρήξεων οικιών σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Στην πράξη, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης:

προέβαιναν στην επιλογή πολυκατοικιών στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, όπου μετέβαιναν τόσο πρωινές, όσο και απογευματινές ώρες, είτε με όχημα μέλους της οργάνωσης, είτε με μισθωμένο αυτοκίνητο. Εκεί επιτηρούσαν την περιοχή, βεβαιώνονταν για την απουσία ενοίκων, προσέγγιζαν τους υποψήφιους «στόχους» και προχωρούσαν στη διάρρηξη των οικιών μέσω παραβίασης κεντρικών θυρών με τη χρήση ειδικών και εξειδικευμένων διαρρηκτικών εργαλείων και αντικλειδιών, χωρίς ίχνη παραβίασης, αφαιρώντας από το εσωτερικό τους χρηματικά ποσά, αντικείμενα και τιμαλφή-χρυσαφικά μεγάλης χρηματικής αξίας

για την προσέγγιση και διαφυγή τους από τους τόπους των διαρρήξεων λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα αντιπαρακολούθησης, επιτηρώντας συνεχώς τον χώρο γύρω τους, πραγματοποιώντας αναστροφές ή απότομους ελιγμούς κατά την κίνησή τους

στο πλαίσιο καταμερισμού των «επιχειρησιακών» τους ρόλων, ορισμένοι προέβαιναν στη διάρρηξη των οικιών, ενώ οι υπόλοιποι παρέμεναν εξωτερικά για να ειδοποιήσουν σε περίπτωση παρουσίας αστυνομικών ή πολιτών, αλλά και για να διασφαλίσουν τη γρήγορη διαφυγή τους

για τα τιμαλφή που αφαιρούσαν, μετέβαιναν σε ενεχυροδανειστήριο στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να τα πουλήσουν και να αποκομίσουν παράνομα οικονομικά οφέλη.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 9 περιπτώσεις διαρρήξεων σε οικίες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς σε σωματικές έρευνες των συλληφθέντων, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

μεταλλικό πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 7 φυσίγγια και 8 επιπλέον φυσίγγια σε νάιλον συσκευασία

αεροβόλο τυφέκιο με γεμιστήρα που περιείχε πλαστικά σφαιρίδια, μαχαίρι

διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές και παιχνιδομηχανές, συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (tazer)

2 φορητοί πομποδέκτες ενδοεπικοινωνίας, ακουστικό φορητού πομποδέκτη

ξύλινη συσκευασία που περιείχε διάφορα εξαρτήματα λείανσης μετάλλων

σετ κεφαλών λείανσης μετάλλων-κλειδιών, πλήθος σετ καρυδάκια και εργαλείων χειρός

επιτραπέζιος τροχός λείανσης μετάλλων-κλειδιών

2 ηλεκτρικοί λειαντήρες, σετ κεφαλών λείανσης μετάλλων-κλειδιών

2 μεταλλικές μεγγένες (μόρσα) και μεταλλική μέγγενη, μικρού μεγέθους

3 μεταλλικοί κόφτες, 3 μεταλλικά αναδιπλούμενα πολυεργαλεία, 2 ρολά από αλουμινοταινίες (μη σφραγιστές)

εργαλείο διάνοιξης κλειδαριών θύρας, με 2 αυτοσχέδια αντικλείδια και 3 εξαρτήματα κρυμμένα σε κάλτσα

πουγκί που περιείχε 7 κλειδιά-αντικλείδια, ομφαλός κλειδαριάς θύρας, ζευγάρι γάντια χειρός, κλειδιά θωρακισμένης πόρτας

μπιζουτιέρα, που περιείχε πλήθος κοσμημάτων και ρολογιών, γυναικείο ρολόι χειρός

σάκος που περιείχε εξοπλισμό αναρρίχησης (ιμάντες, σχοινιά, κρίκους, γάντζων κτλ),

μαύρη θήκη που περιείχε δύο μηχανισμούς αντικλειδιών, διάφορες μεταλλικές λεπίδες που προσαρμόζονται στα ανωτέρω αντικλείδια και μικρό κατσαβίδι

μαύρη θήκη που περιείχε δύο μηχανισμούς αντικλειδιών, διάφορες μεταλλικές λεπίδες που προσαρμόζονται στα ανωτέρω αντικλείδια και μικρό κατσαβίδι συσκευή κινητής τηλεφωνίας, το χρηματικό ποσό των 2.370 ευρώ

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως μέσο προσέγγισης και διαφυγής και

μεταλλικό κυτίο, συσκευασίας ποτού, το οποίο περιείχε νάιλον σακούλα με επανατατικό ελατήριο και πλαστική βάση γεμιστήρα, 2 φυσίγγια κρότου και γεμιστήρα, 2 πιστόλια κρότου και γεμιστήρα και 3 φορητοί πομποδέκτες με τοποθετημένη μπαταρία και κεραία.

Παράλληλα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ενεχυροδανειστήριο, προέκυψε ότι η 39χρονη αλλοδαπή ιδιοκτήτριά του δεν είχε προβεί στην προβλεπόμενη αναγγελία άσκησης επαγγέλματος αργυραμοιβού.

Επιπλέον, κατά την προσαγωγή της στην έδρα της Υποδιεύθυνσης, αρνήθηκε να επιδείξει το εσωτερικό περιεχόμενο δερμάτινης τσάντας πλάτης, που ήταν τοποθετημένη αρχικά σε γραφείο εντός του καταστήματος, ενώ νωρίτερα η ίδια έξω από το κατάστημα προέβη σε φωνασκίες και λακτίσματα στο σταθμευμένο υπηρεσιακό όχημα χωρίς να προκαλέσει σε αυτό κάποια φθορά.

Εντός της τσάντας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ράβδος χρυσού συνολικού βάρους 220,7 γραμμαρίων

ράβδος χρυσού συνολικού βάρους 517 γραμμαρίων και

διάφορα χρυσά νομίσματα και κοσμήματα.

Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης ανέρχεται τουλάχιστον στο χρηματικό ποσό των 26.500 ευρώ

Τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά θα αποσταλούν αρμοδίως, ενώ τα κατασχεθέντα πειστήρια θα ερευνηθούν ως προς το αξιόποινο της προέλευσής τους.

Οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για παρόμοιες υποθέσεις κλοπών.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, για – κατά περίπτωση – εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία, παραβίαση του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, απείθεια, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, την παρακολούθηση ραδιοφάσματος και της ψηφιοποίησης των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων, καθώς και για την αστυνομική διάταξη για την άσκηση του επαγγέλματος των αργυραμοιβών, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.