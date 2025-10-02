Αθήνα: Δένδρο έπεσε στα Εξάρχεια – Αναφορές για έναν τραυματία

Δένδρο έπεσε στη συμβολή των οδών Μπενάκη και Γαμβέτα, στα Εξάρχεια, στο κέντρο της Αθήνας, όπου μετά το μεσημέρι σημειώθηκε έντονη νεροποντή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δένδρο έπεσε σε όχημα, ενώ ένα άτομο έχει τραυματιστεί.

Αδιευκρίνιστο παραμένει επί του παρόντος αν το άτομο βρισκόταν στο όχημα ή αν ήταν πεζός.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στο σημείο κλήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Λόγω της πτώσης του δένδρου, κλειστή είναι ο οδός Μπενάκη από το ύψος της συμβολής της με την οδό Ακαδημίας.

naftemporiki.gr

