Κρήτη: Φωτιά τώρα στις Μαλάδες Ηρακλείου – Μήνυμα από το 112

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή των Μαλάδων του Δήμου Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Η φωτιά που εκδηλώθηκε δίπλα στον ποταμό «Δρακουλιάρη», ξεκίνησε από καλαμιώνες, ενώ οι καπνοί είναι ορατοί από ένα μεγάλο μέρος του Ηρακλείου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μήνυμα από το 112

Μέσω μηνύματος από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ειδικότερα, κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.