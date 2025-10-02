Κρήτη: Φωτιά τώρα στις Μαλάδες Ηρακλείου – Μήνυμα από το 112

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή των Μαλάδων του Δήμου Ηρακλείου, στην Κρήτη.
Η φωτιά που εκδηλώθηκε δίπλα στον ποταμό «Δρακουλιάρη», ξεκίνησε από καλαμιώνες, ενώ οι καπνοί είναι ορατοί από ένα μεγάλο μέρος του Ηρακλείου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Μήνυμα από το 112
Μέσω μηνύματος από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μαλάδες της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) October 2, 2025
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις.
Ειδικότερα, κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 1 ελικόπτερο.
Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.