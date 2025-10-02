Κίνηση στους δρόμους: Η βροχή έφερε χάος, οδηγοί σε απόγνωση στον Κηφισό

Τραγική είναι η κατάσταση το μεσημέρι στους δρόμους του λεκανοπεδίου λόγω της βροχόπτωσης.

Στον Κηφισό, τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτόν, από τον Πειραιά έως τον κόμβο της Αττικής Οδού στη Μεταμόρφωση.

Αντίστοιχο χάος και στην κάθοδο, από Βαρυμπόμπη έως Λένορμαν. Ιδίως στο τμήμα Αχαρνών-Λιοσίων δεν κουνιέται τίποτα.

Τα 30′ φτάνουν οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 25΄-30΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Μεταμόρφωσης (έξοδος για Λάμια). Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10’-15’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/Fb6Q8DOjhA — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 2, 2025

Μεγάλο μποτιλιάρισμα σε άνοδο και κάθοδο Κηφισίας και Μεσογείων.

Δείτε τον χάρτη της κίνησης εδώ.