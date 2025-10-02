Logo Image

Κίνηση στους δρόμους: Η βροχή έφερε χάος, οδηγοί σε απόγνωση στον Κηφισό

Κοινωνία

Κίνηση στους δρόμους: Η βροχή έφερε χάος, οδηγοί σε απόγνωση στον Κηφισό

(EUROKINISSI/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ)

Ουρές χιλιομέτρων στην Εθνική Οδό - Φρακαρισμένο στην κάθοδο το τμήμα Αχαρνών - Λιοσίων

Τραγική είναι η κατάσταση το μεσημέρι στους δρόμους του λεκανοπεδίου λόγω της βροχόπτωσης.

Στον Κηφισό, τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτόν, από τον Πειραιά έως τον κόμβο της Αττικής Οδού στη Μεταμόρφωση.

Αντίστοιχο χάος και στην κάθοδο, από Βαρυμπόμπη έως Λένορμαν. Ιδίως στο τμήμα Αχαρνών-Λιοσίων δεν κουνιέται τίποτα.

Τα 30′ φτάνουν οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Μεγάλο μποτιλιάρισμα σε άνοδο και κάθοδο Κηφισίας και Μεσογείων.

Δείτε τον χάρτη της κίνησης εδώ.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube