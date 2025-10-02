Logo Image

Μετρό: Έως τις 2.00 σήμερα λόγω Robbie Williams

Κοινωνία

EUROKINISSI/ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

Αφορά μόνο το μετρό -  Τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς θα κινηθούν σύμφωνα με το κανονικό τους πρόγραμμα

Τροποποίηση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό αποφάσισε η ΣΤΑ.ΣΥ, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι δεκάδες χιλιάδες θεατές που αναμένονται το βράδυ το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία του Robbie Williams.

Συγκεκριμένα, γνωστοποίησε ότι οι γραμμές 2 και 3 του μετρό θα παραμείνουν σε λειτουργία έως τις 2:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς θα κινηθούν σύμφωνα με το κανονικό τους πρόγραμμα.

Σημειώνεται πως, από την πλευρά τους, οι διοργανωτές της συναυλίας έχουν καλέσει τους θεατές να προγραμματίσουν έγκαιρα τη μετακίνησή τους, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός κατά την αποχώρηση.

