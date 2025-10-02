Μ. Παγώνη για τον θάνατο της 28χρονης: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από την αλλεργία

Στις συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να προκληθεί ένα αναφυλακτικό σοκ, αναφέρθηκε η Ματίνα Παγώνη, μέλος της ΕΙΝΑΠ, με αφορμή τον τραγικό θάνατο της 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο Αρτας.

Σε ραδιοφωνική της συνέντευξη (ΕΡΤ) ανέφερε: «Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από την αλλεργία γιατί δεν ξέρεις πότε θα αντιδράσει ο οργανισμός. Γιατί μπορεί να έπαιρνε την αντιβίωση, να μην αντιδρούσε, αλλά να αντιδρούσε μία επόμενη φορά. Γι’ αυτό λοιπόν ο κάθε οργανισμός είναι ιδιαίτερος. Χρειάζεται προσοχή. Δεν τον ξέρουμε ούτε εμείς οι ίδιοι τον οργανισμό μας. Παρόλο που λέμε ότι γνωρίζουμε το ιστορικό μας, δεν γνωρίζουμε πάντα πώς θα αντιδράσει και γι’ αυτό μπορεί να συμβούν αυτά τα γεγονότα».

Οσον αφορά τη διενέργεια Ενορκης Διοικητικής Εξέτασης που διατάχθηκε, σημείωσε: «Η ΕΔΕ σωστά ξεκίνησε γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Να διευκρινιστεί ακριβώς σε κάθε φάση τι έγινε γιατί όλοι μετά από αυτό το γεγονός γιατροί, νοσηλευτές έχουν σοκαριστεί. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Είναι ένα τραγικό γεγονός που σοκάρει. Είναι δύσκολες καταστάσεις αυτές. Ειδικά εδώ, πρόκειται για δύο ζωές. Μία η μαμά και ένα το παιδάκι στην κοιλιά. Και καταλαβαίνετε ότι σοκάρουν όλον τον ιατρικό κόσμο τέτοια γεγονότα».

«Μπορεί να πάθει οποιοσδήποτε»

Η κ. Παγώνη πρόσθεσε τα εξής: «Αναφυλυκτικό σοκ μπορεί να πάθει οποιοσδήποτε. Πόσω μάλλον, αν κάποιο άτομο είναι αλλεργικό, έχει τάση ο οργανισμός του στις αλλεργίες και δεν ξέρουμε, υπάρχουν πολλές φορές που νοσηλεύονται ασθενείς που μας λένε είμαι σ’ αυτή την αντιβίωση αλλεργικός, στις άλλες έχω πάρει, δεν είμαι και το διευκρινίζουν. Του δίνεις απ’ την άλλη αντιβίωση και μπορεί να κάνει αλλεργικό σοκ που την έχει πάρει και ξέρει ότι δεν κάνει. Η μάχη που δίνεται δεν μπορεί κανένας να την περιγράψει. Εκεί είναι θάνατος δευτερολέπτου» επισήμανε.

«Οι γιατροί ήταν εκεί»

Ως προς το συγκεκριμένο περιστατικό, ανέφερε τα εξής:

«Αυτό που έχω μάθει γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω για περιστατικά που δεν έχω αντιμετωπίσει η ίδια και δεν μπορώ να κρίνω συναδέλφους όταν δεν είμαι μπροστά, έμαθα ότι οι γιατροί ήταν εκεί, έδωσαν μεγάλη μάχη μέχρι να τη διασωληνώσουν και να την πάνε στην μονάδα. Έδωσαν πολύ μεγάλη μάχη. Αυτό έμαθα. Δεν ξέρω τι συνέβη, γι’ αυτό και επειδή είμαι μακριά, δεν έχω δει τα γεγονότα, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω».

«Είναι τραγικό όμως. Να ξέρετε όλοι ότι όταν έχεις αλλεργία θα πρέπει πάντα να την αναφέρεις στο γιατρό. Εάν την ξέρεις, γιατί πολλές φορές οι άρρωστοι πηγαίνουν στον γιατρό, ξεχνάνε, το θεωρούν ότι δεν είναι πια και τόσο, είναι πολύ σημαντικό ο γιατρός να ξέρει όλο το ιστορικό.

Το πρώτο που ρωτάμε είναι αν είστε αλλεργικός.

Τα άτομα που είναι αλλεργικά έχουν σημαντικές αλλεργίες και το ξέρουν είναι προετοιμασμένα πάντα και το πρώτο που λένε όταν πάνε είναι, είμαι αλλεργικός εκεί, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ρωτάμε περισσότερες λεπτομέρειες. Γιατί η αλλεργία μπορεί να είναι μία απλή αλλεργία που αντιμετωπίζεται έτσι και μπορεί να είναι μία αλλεργία που να του έχει δημιουργήσει πραγματικά σοκ όπως εδώ και να μην αντιμετωπίζεται εύκολα. Έχουν χαθεί άτομα να ξέρετε έτσι, τέτοια περιστατικά» συμπλήρωσε η κ. Παγώνη.