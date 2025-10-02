Logo Image

Χειροπέδες σε 31χρονο για 34 κιλά χασίς

Κοινωνία

ΕΛ.ΑΣ.

Τι βρέθηκε στην κατοικία του

Για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών συνελήφθη 31χρονος αλλοδαπός σε περιοχής της Αθήνας, την Τετάρτη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση και διασταύρωση πληροφοριών και δεδομένων.

Έπειτα από εξακρίβωση χώρων και στοιχείων, κατέστη δυνατός ο εντοπισμός και η πιστοποίηση της δράσης του.

Ειδικότερα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, κατελήφθη να κατέχει με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση σε τρίτους 11 νάιλον συσκευασίες με βαλβίδα κένωσης αέρος, που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 34 κιλών και 300 γραμμαρίων.

Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 700 ευρώ, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, κινητό τηλέφωνο, 6 νάιλον συσκευασίες με βαλβίδα κένωσης αέρος κενές περιεχομένου με υπολείμματα κάνναβης και πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

