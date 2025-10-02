Κακοκαιρία: Οι νεότερες εκτιμήσεις της ΕΜΥ – Πού αναμένονται καταιγίδες και χαλάζι τις επόμενες ώρες

Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων –χωρίς πάντως σημαντικές διαφοροποιήσεις- προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), λαμβάνοντας υπόψη τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπεται στη χώρα μας μέχρι και αύριο Παρασκευή (3-10-25).

Από ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Πέμπτη (2-10-25)

Μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

Μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

Στην κεντρική Μακεδονία

Μέχρι και το βράδυ κατά διαστήματα στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής έως και το απόγευμα), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων

Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Αύριο Παρασκευή (3-10-25), ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται:

Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.

Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα σήμερα Πέμπτη μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι

Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.

Μηνύματα από το 112

Η κακοκαιρία που φέρνει ισχυρές καταιγίδες ξεκίνησε από τη δυτική Ελλάδα το βράδυ της Τετάρτης με τα έντονα φαινόμενα να επεκτείνονται σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Μάλιστα εστάλησαν μηνύματα μέσω του 112 σε κατοίκους του Ιονίου, της Λακωνίας, της Αχαΐας, της Ηλείας και της Μεσσηνίας, προειδοποιώντας τους για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες και καλώντας τους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

