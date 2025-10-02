ΒΟΑΚ: 3 τραυματίες τουρίστες σε σοβαρό τροχαίο στον Καβρό Αποκορώνου

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί, σε σφοδρή σύγκρουση δύο Ι.Χ. αυτοκινήτων στον Καβρό Αποκορώνου επί της Εθνικής Οδού Χανίων – Ρεθύμνου στον ΒΟΑΚ, σήμερα Πέμπτη το πρωί.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο εγκλωβισμός των επιβαινόντων στο ένα Ι.Χ.

Για τον απεγκλωβισμό τους απαιτήθηκε η επέμβαση διασωστών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τρία οχήματα και δέκα άνδρες.

Μέλη της ίδιας οικογένειας οι 3 τραυματίες

Βάσει πληροφοριών του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το συντονιστικό κέντρο, μια γυναίκα που απεγκλωβίστηκε, μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης ο σύζυγος της γυναίκας κι ένα μικρό παιδί, όλοι τους οικογένεια τουριστών από την Αυστραλία.

Κανείς από τους τρεις τραυματίες δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

Λόγω του τροχαίου χρειάστηκε η επέμβαση της τροχαίας ΒΟΑΚ, η οποία και ρύθμισε την κυκλοφορία των οχημάτων, που για αρκετή ώρα διεξαγόταν με δυσκολία και από το ένα ρεύμα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ