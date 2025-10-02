Logo Image

Φίλων Κτενίδης: Οι Λαζοί, η Κολχίδα, το Ρίζαιον και το Λαζιστάν

Χάρτης της περιοχής του Πόντου, το 1890, από τον Vital Cuinet. Εδώ φαίνεται το βιλαέτι της Τραπεζούντας που είναι διοικητικά χωρισμένο σε τέσσερα σαντζάκια. Ένα από αυτά ήταν του Λαζιστάν (έκδ. Ernest Leroux / πηγή: commons.wikimedia.org)

«Ήταν ένα από τα τέσσερα κυριότερα φύλα των Κόλχων, το πιο ισχυρό», έγραφε ο Φίλων Κτενίδης στην «Ποντιακή Εστία» του 1957

Η καταγωγή των Λαζών και τα έργα τους φαίνεται πως απασχολούσαν αρκετά τους Έλληνες του Πόντου. Κατά καιρούς άνθρωποι του πνεύματος αναφέρονταν σ’ αυτό το φύλο που κατοικούσε στην Κολχίδα (ή Λαζική), πριν ακόμα από τη μαύρη περίοδο της Γενοκτονίας και του ξεριζωμού.

Ο Φίλων Κτενίδης σε άρθρο του στη στήλη «Ιστορικόν Σημείωμα» της Ποντιακής Εστίας, το 1957, έγραψε για την αιγυπτιακή καταγωγή των Λαζών, επικαλούμενος τον Ηρόδοτο και τον Διόδωρο τον Σικελιώτη.

Αν και τα όρια της Κολχίδας δεν ήταν καθορισμένα, ήταν σαφές πως τα κυριότερα φύλα των Κόλχων ήταν τέσσερα, και ισχυρότερο όλων οι Λαζοί. Ας διαβάσουμε τι γράφει για το θέμα και ποια ήταν η σχέση του Ριζαίου με αυτό το φύλο…

