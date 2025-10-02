Φίλων Κτενίδης: Οι Λαζοί, η Κολχίδα, το Ρίζαιον και το Λαζιστάν

Η καταγωγή των Λαζών και τα έργα τους φαίνεται πως απασχολούσαν αρκετά τους Έλληνες του Πόντου. Κατά καιρούς άνθρωποι του πνεύματος αναφέρονταν σ’ αυτό το φύλο που κατοικούσε στην Κολχίδα (ή Λαζική), πριν ακόμα από τη μαύρη περίοδο της Γενοκτονίας και του ξεριζωμού.

Ο Φίλων Κτενίδης σε άρθρο του στη στήλη «Ιστορικόν Σημείωμα» της Ποντιακής Εστίας, το 1957, έγραψε για την αιγυπτιακή καταγωγή των Λαζών, επικαλούμενος τον Ηρόδοτο και τον Διόδωρο τον Σικελιώτη.

Αν και τα όρια της Κολχίδας δεν ήταν καθορισμένα, ήταν σαφές πως τα κυριότερα φύλα των Κόλχων ήταν τέσσερα, και ισχυρότερο όλων οι Λαζοί. Ας διαβάσουμε τι γράφει για το θέμα και ποια ήταν η σχέση του Ριζαίου με αυτό το φύλο…

