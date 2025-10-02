Καιρός: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο (βίντεο)

Στα λευκά έχει ντυθεί από τις πρώτες πρωινές ώρες ο Όλυμπος.

Οι πρώτες νιφάδες άρχισαν να πέφτουν τα ξημερώματα, με τον χειμώνα να ανοίγει «αυλαία».

Ακολουθεί βίντεο που δημοσίευσε το Forecast Weather Greece.

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις

Σε κλοιό κακοκαιρίας είναι η χώρα με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές καταιγίδες και την πτώση της θερμοκρασίας.

Η κακοκαιρία που φέρνει ισχυρές καταιγίδες ξεκίνησε από τη δυτική Ελλάδα το βράδυ της Τετάρτης με τα έντονα φαινόμενα να επεκτείνονται σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μάλιστα εστάλησαν μηνύματα μέσω του 112 σε κατοίκους του Ιονίου, της Λακωνίας, της Αχαΐας, της Ηλείας και της Μεσσηνίας προειδοποιώντας τους για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες και τους καλούν να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Στο μεταξύ επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινονομένων από την ΕΜΥ. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπεται στη χώρα μας το διήμερο Πέμπτης και Παρασκευής. Από τα ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.