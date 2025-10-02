Άγιος Δημήτριος: Μοτοσικλέτα παρέσυρε και εγκατέλειψε 2χρονο παιδί σε καρότσι

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στον Άγιο Δημήτριο, όταν μοτοσικλέτα παρέσυρε και τραυμάτισε ένα παιδί ηλικίας 2,5 ετών που βρισκόταν μέσα σε καρότσι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό συνέβη στην συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Αφεντούλη όταν ένα αυτοκίνητο σταμάτησε για να περάσει μία 75χρονη με το εγγονάκι της που ήταν σε καρότσι.

Εκείνη την στιγμή περνάει ο μοτοσικλετιστής παρασύροντας το παιδί, το οποίο τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ίδια μέσα σε ιδιωτική κλινική.

Ο οδηγός της μηχανής εγκατέλειψε το σημείο, ωστόσο, εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα στην οδό Κρόνου στην ίδια περιοχή. Πρόκειται για νεαρό άνδρα 20 ετών, αλβανικής καταγωγής.

Διαβάστε ακόμα:

→ Θανατηφόρο τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη – Μοτοσυκλέτα παρέσυρε ηλεκτρικό πατίνι