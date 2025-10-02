Logo Image

Άγιος Δημήτριος: Μοτοσικλέτα παρέσυρε και εγκατέλειψε 2χρονο παιδί σε καρότσι

Κοινωνία

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Νεαρός μοτοσικλετιστής παρέσυρε καρότσι με νήπιο που κρατούσε η 75χρονη γιαγιά του και εγκατέλειψε το σημείο- Συνελήφθη λίγο αργότερα- Το παιδί τραυματίστηκε ελαφρά

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στον Άγιο Δημήτριο, όταν μοτοσικλέτα παρέσυρε και τραυμάτισε ένα παιδί ηλικίας 2,5 ετών που βρισκόταν μέσα σε καρότσι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό συνέβη στην συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Αφεντούλη όταν ένα αυτοκίνητο σταμάτησε για να περάσει μία 75χρονη με το εγγονάκι της που ήταν σε καρότσι.

Εκείνη την στιγμή περνάει ο μοτοσικλετιστής παρασύροντας το παιδί, το οποίο τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ίδια μέσα σε ιδιωτική κλινική.

Ο οδηγός της μηχανής εγκατέλειψε το σημείο, ωστόσο, εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα στην οδό Κρόνου στην ίδια περιοχή. Πρόκειται για νεαρό άνδρα 20 ετών, αλβανικής καταγωγής.

