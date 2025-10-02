Θανατηφόρο τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη – Μοτοσυκλέτα παρέσυρε ηλεκτρικό πατίνι

Θανατηφόρο τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Πέτρου Ράλλη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλλη και Αγίας Άννης, στο ρεύμα προς Κηφισό, όταν γύρω στις 6:00 το πρωί ένας δικυκλιστής παρέσυρε ηλεκτρικό πατίνι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη του.

Κατά την ΕΡΤ, το θύμα πρόκειται για υπήκοο Μπαγκλαντές, ηλικίας 44 ετών, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το δυστύχημα και μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος και τον εντοπισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας.