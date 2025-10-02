Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Η σύνοδος της Κοπεγχάγης και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο επίκεντρο του σημερινού Τύπου

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Πέμπτη, 02 Οκτωβρίου 2025.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Χάσμα εσόδων στο top-10 των σούπερ μάρκετ”
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Να μπει και η Ελλάδα κάτω απο το ευρωπαϊκό “Iron Dome” “
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ στο επίκεντρο του σκανδάλου”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Στον αέρα κλήσεις Ι.Χ. πριν το 2018”
ΕΣΤΙΑ: “Απ’ ευθείας διώξεις υπουργών από τώρα ζητεί η Ευρωπαία Εισγγελεύς”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΡΕΣΑΛΤΟ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Αίτημα για ελληνικά Μιράζ στο Κίεβο μέσω Εσθονίας”
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Μήνυμα απεργιακής κλιμάκωσης απο τη μάχη στους χώρους δουλειάς και τις μαζικές συγκεντρώσεις”
ΤA NEA: “Ασπίδα και στο Αιγαίο- ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ”
ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ: “Όπως έστρωσαν θα κοιμηθούν”
ΚONTRA: “ΣΥΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ”