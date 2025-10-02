Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 2 Οκτωβρίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025, τη μνήμη του Αγίου Κυπριανού, Ιερομάρτυρος.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Η Αγία Ιουστίνη η Μάρτυς

Ο Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας εν Καρατζασού

Ο Όσιος Κασσιανός ο Έλληνας, ο Θαυματουργός

Ο Άγιος Κυπριανός καταγόταν από την Καρχηδόνα και αρχικά υπήρξε ειδωλολάτρης και μάγος. Με τη γνωριμία του με την Αγία Ιουστίνη μεταστράφηκε στον Χριστιανισμό, βαπτίστηκε και αργότερα αναδείχθηκε επίσκοπος. Μαζί με την Ιουστίνη μαρτύρησαν στη Νικομήδεια, δίνοντας τη ζωή τους για την πίστη.

Η Αγία Ιουστίνη, νέα και ευσεβής, έμεινε ακλόνητη στις επιθέσεις των ειδωλολατρών και με τη δύναμη της προσευχής νίκησε τα τεχνάσματα του διαβόλου. Γι’ αυτό και τιμάται ως παράδειγμα καθαρότητας και πνευματικής ισχύος.

Ο Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας μαρτύρησε στην Καρατζασού της Μικράς Ασίας κατά τον 18ο αιώνα, υπερασπιζόμενος την ορθόδοξη πίστη του.

Ο Όσιος Κασσιανός ο Έλληνας έζησε στη Ρωσία τον 15ο αιώνα και αναδείχθηκε σε μεγάλο θαυματουργό, ιδρυτή μονών και πνευματικό πατέρα για τους πιστούς.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Ευχές για την ονομαστική τους εορτή δέχονται σήμερα οι: