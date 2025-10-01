Προειδοποιητικά μηνύματα για την κακοκαιρία σε Πάτρα και Ζάκυνθο – Κλειστά τα σχολεία του νησιού αύριο

Με το μεγάλο κύμα κακοκαιρίας να είναι προ των πυλών στην χώρα μας, οι κάτοικοι περιοχών της Δυτικής Ελλάδας άρχισαν να λαμβάνουν προειδοποιητικά μηνύματα από το 112, που τους πληροφορούν για τις ισχυρές βροχοπτώσεις που προβλέπονται.

Συγκεκριμένα, μηνύματα έλαβαν κάτοικοι στην Πάτρα και στη Ζάκυνθο, ενώ ο δήμαρχος του νησιού ανακοίνωσε πως τα σχολεία της Ζακύνθου θα παραμείνουν κλειστά αύριο, Πέμπτη.

Μήνυμα του 112 στην Πάτρα

Προειδοποιητικό μήνυμα, μέσω του 112, έλαβαν απόψε στις 21:50 στα κινητά τους τηλέφωνα οι κάτοικοι της Αχαΐας.

Σύμφωνα λοιπόν με το προειδοποιητικό μήνυμα, προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στις περιοχές της Αχαΐας, της Ηλείας και της Μεσσηνίας από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου, έως τις απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας.

Παράλληλα, καλούνται οι πολίτες να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Κλειστά τα σχολεία στη Ζάκυνθο

Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να «χτυπήσει» από απόψε και τη Ζάκυνθο με αναμενόμενη διάρκεια έως αύριο το βράδυ. Κύριο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας θα είναι οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες.

Στις 21:40 προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι και οι τουρίστες του νησιού, το οποίο αναφέρει:

«Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων από τις βραδινές ώρες της 01/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 02/10/2025. Προσοχή στις μετακινήσεις, ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Νωρίτερα, ο δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος ανακοίνωσε ότι όλα τα σχολεία του νησιού θα μείνουν κλειστά την Πέμπτη 02/10, εξαιτίας της επικείμενης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή αύριο το πρωί, με έντονα φαινόμενα όπως βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ