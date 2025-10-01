Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου Άρτας για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου

Από αναφυλακτικό σοκ συνεπεία χορήγησης αντιβιοτικού προκειμένου να αντιμετωπιστεί κολπική αιμόρροια (επαπειλούμενη αποβολή), επήλθε ο θάνατος της άτυχης 28χρονης σύμφωνα με την ανακοίνωση του Νοσοκομείου Άρτας.

Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ την διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ. Ωστόσο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες τους η 28χρονη κατέληξε τις πρώτες πρωινές ώρες.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση του νοσοκομείου αναφέρεται:

«Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης.

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογική εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο. Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ. Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ την διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της».

Μητέρα ήδη ενός παιδιού

Η 28χρονη ήταν μητέρα ήδη ενός παιδιού ηλικίας δύο ετών και ήταν έγκυος στον 2ο μήνα.

Εισήχθη στο νοσοκομείο με έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα.

Μετά το αναφυλακτικό σοκ που υπέστη και παρά τις προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, αυτό δεν κατέστη δυνατόν και η 28χρονη έχασε τη μάχη, βυθίζοντας στο πένθος συγγενείς και φίλους που το απόγευμα της Τετάρτης την αποχαιρέτησαν στην ιδιαίτερη πατρίδα της.

Καταγγελία Γιαννάκου για έλλειψη κλίνης ΜΕΘ

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η άτυχη μητέρα οδηγήθηκε στην μονάδα χειρουργικής ανάνηψης, επειδή δεν υπήρχε κενό κρεβάτι ΜΕΘ.

Συγκεκριμένα ο κ. Γιαννάκος ανέφερε:

«Μπήκε Κυριακή βράδυ στην μαιευτική κλινική για να χειρουργηθεί την επόμενη μέρα. Της χορηγήθηκε αντιβίωση, έπαθε αλλεργικό σοκ, πολυοργανική ανεπάρκεια και ανακοπή και οδηγήθηκε στην μονάδα χειρουργικής ανάνηψης, επειδή δεν υπήρχε κενό κρεβάτι ΜΕΘ. Κατέληξε σήμερα στις πρώτες πρωινές ώρες».

Ερωτηθείς εάν οι γιατροί διενήργησαν τις απαραίτητες εξετάσεις για να δουν αν η άτυχη γυναίκα είχε αλλεργίες σε φάρμακα, ο κ. Γιαννάκος απάντησε πως είναι αδύνατο να γίνονται όλες οι εξετάσεις στα νοσοκομεία. Οι γιατροί, είπε, ρωτούν τους ασθενείς και προσέχουν.

