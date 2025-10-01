Logo Image

Οκτώβριος 1911: Ο μητροπολίτης Γρεβενών Αιμιλιανός Λαζαρίδης βρίσκει φρικτό θάνατο στα χέρια κομιτατζήδων

Πορτρέτο του μητροπολίτη Αιμιλιανού Λαζαρίδη από τους αδελφούς Μανάκια (πηγή: Βρετανική Βιβλιοθήκη / eap.bl.uk)

«Αποτρόπαιον έγκλημα κατά Έλληνος Μητροπολίτου» γράφει ο αθηναϊκός Τύπος της εποχής

Στυλοβάτης του μακεδονικού ελληνισμού και θερμός υπερασπιστής της ταυτότητας των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής των Γρεβενών, ο μητροπολίτης Γρεβενών (από το 1908) Αιμιλιανός Λαζαρίδης1 ενίσχυε την προσπάθεια υποστήριξης και διαφύλαξης των Ελλήνων ορθοδόξων μετά την τυπική λήξη του Μακεδονικού Αγώνα.

Στην προσπάθειά του να στηρίξει το ποίμνιό του πραγματοποιούσε περιοδείες σε όλα τα χωριά της επαρχίας, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο και ενθαρρύνοντας τους χριστιανούς, ιδρύοντας και συντηρώντας ελληνικά σχολεία και ορθόδοξους ναούς.

