Οκτώβριος 1911: Ο μητροπολίτης Γρεβενών Αιμιλιανός Λαζαρίδης βρίσκει φρικτό θάνατο στα χέρια κομιτατζήδων

Στυλοβάτης του μακεδονικού ελληνισμού και θερμός υπερασπιστής της ταυτότητας των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής των Γρεβενών, ο μητροπολίτης Γρεβενών (από το 1908) Αιμιλιανός Λαζαρίδης1 ενίσχυε την προσπάθεια υποστήριξης και διαφύλαξης των Ελλήνων ορθοδόξων μετά την τυπική λήξη του Μακεδονικού Αγώνα.

Στην προσπάθειά του να στηρίξει το ποίμνιό του πραγματοποιούσε περιοδείες σε όλα τα χωριά της επαρχίας, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο και ενθαρρύνοντας τους χριστιανούς, ιδρύοντας και συντηρώντας ελληνικά σχολεία και ορθόδοξους ναούς.

