Το ΕΚΑΒ για τον Πάνο Ρούτσι: Παρακoλουθείται η κατάσταση της υγείας του, αρνείται ιατροφαρμακευτική φροντίδα

Οι διασώστες παρακολουθούν καθημερινά και σε τακτά χρονικά διαστήματα την κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΕΚΑΒ για τον Πάνο Ρούτσι.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

«Από την έναρξη της απεργίας πείνας στο Σύνταγμα, το ΕΚΑΒ έχει διασφαλίσει την επιχειρησιακή του ετοιμότητα με σταθερή παρουσία πληρωμάτων ασθενοφόρου ή μοτοσικλετών της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης, όπως άλλωστε προβλέπεται για το κέντρο της Αθήνας.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρακολουθούν καθημερινά και σε τακτά χρονικά διαστήματα την κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας με έλεγχο ζωτικών σημείων και κλινικής εικόνας, επισημαίνοντας διαρκώς την αναγκαιότητα τακτικού ιατρικού και εργαστηριακού ελέγχου για τη διασφάλιση της υγείας του. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα ο ίδιος δεν έχει αποδεχθεί να υποβληθεί σε τέτοιου είδους εξετάσεις, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την παρακολούθηση και την ετοιμότητα για άμεση και ασφαλή διακομιδή του σε νοσοκομείο, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Επισημαίνεται ότι μετά και την επιστροφή του από ξενοδοχείο σήμερα το απόγευμα, τον επισκέφθηκε κλιμάκιο του ΕΚΑΒ και αρνήθηκε εκ νέου κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα».

Αναβολή εκταφής

Νωρίτερα η συνήγορος του κ. Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζήτησε την αναβολή της εκταφής του Ντένις Ρούτσι, προκειμένου να οριστεί τεχνικός σύμβουλος.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έδωσε εντολή για διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για την εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι, Ντένις, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Η προκαταρκτική έρευνα αφορά την ταυτοποίηση της σορού του υιού του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας στο Σύνταγμα, καθώς ζητεί και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Η ιατροδικαστής είχε ορίσει να γίνει η εκταφή του την ερχόμενη Παρασκευή.

Το αίτημα έγινε δεκτό από τις εισαγγελικές αρχές και η εκταφή ορίστηκε να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα.

Εισαγγελία Λάρισας: Δεκτό το αίτημα Ασλανίδη για εκταφή του υιού του, αλλά για ταυτοποίηση DNA

Στο μεταξύ, δεκτό έγινε από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας το αίτημα του Παύλου Ασλανίδη για την εκταφή του υιού του, Δημήτρη, ο οποίος συγκαταλέγεται στα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Η εισαγγελική παραγγελία αφορά αποκλειστικά στην ταυτοποίηση της σορού μέσω DNA, χωρίς να επεκτείνεται σε άλλες εξετάσεις για τα αίτια θανάτου, όπως ο πατέρας είχε ζητήσει.Λιγότερο από μήνα θέλει» τόνισε. Είπε επίσης ότι «εμένα που το παιδί μου ξέρω από το ηχητικό σκοτώθηκε σε δεύτερο χρόνο, ζούσε από τη σύγκρουση, μπορεί να ήταν δίπλα μου τώρα αν δεν γινόταν η έκρηξη, το ξέρετε ότι προχωρώ σε μια δίκη –και εγώ και οι υπόλοιποι που κάηκαν οι άνθρωποί τους ζωντανοί- στην οποία δεν υπάρχει κατηγορία για τη φωτιά; Είναι σαν μην έγινε ποτέ φωτιά; Εγώ τι έχω να περιμένω από αυτή τη δίκη;». «Πρέπει να υπάρχουν ένοχοι για την έκρηξη και τη φωτιά, αφού κάηκαν ζωντανοί άνθρωποι» συνέχισε.

